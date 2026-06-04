Juez accede a petición de la UCO para requerir información tributaria y financiera del PSOE y PSC

El juez Santiago Pedraz ha accedido a la petición de la Unidad Central de Investigación (UCO) de requerir información tributaria y financiera del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) para los años 2024 y 2025.

El juez Santiago Pedraz ha accedido a la petición de la Unidad Central de Investigación ( UCO ) de requerir información tributaria y financiera del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y el Partido de los Socialistas de Cataluña ( PSC ) para los años 2024 y 2025.

Además, el juez ha solicitado la información financiera del exdirigente del PSOE y senador Gaspar Zarrías en el marco del caso Leire. Dos agentes de la Policía Nacional se encuentran frente a la sede nacional del PSOE en Ferraz, en Madrid, el 27 de mayo de 2026. La UCO había solicitado al juez que reclamase información adicional tributaria y bancaria del partido, de varias empresas y de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en el caso Leire Díez.

La información solicitada incluye datos sobre las cuentas en las que figuran como titulares, las rentas, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, donaciones o declaraciones fiscales, entre otros. También se ha solicitado al juez que reclamase a las entidades del Grupo IKI que informen de las relaciones comerciales mantenidas con el PSOE y el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado no haber tenido ningún conocimiento de presiones a agentes de la UCO en el marco del caso Leire Díez. La investigación continúa y se espera que se desvelen más detalles sobre el caso en los próximos días





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