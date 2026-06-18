Jueves de investigación política, derechos sexuales y avance diplomático entre EE UU e Irán

Resumen de los acontecimientos más destacados del jueves: presunta facturación irregular entre Alberto González Amador y Quirón Prevención, ampliación de la investigación anticorrupción a la familia Zapatero, controversia parlamentaria sobre la disolución de Cortes, datos alarmantes de la ENSS II sobre violencia sexual y el acuerdo de paz EE UU‑Irán.

Resumen de la jornada del jueves con los hechos más relevantes en política , justicia, salud y relaciones internacionales. La Agencia Tributaria ha publicado un informe que señala que Alberto González Amador facturó 4,4 millones de euros mediante sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman a la filial de Quirón Prevención entre 2021 y 2023.

Según Hacienda, los pagos, presentados como servicios de consultoría, podrían encubrir una simulación. Quirón Prevención está dirigida por Fernando Camino, quien está bajo investigación por presuntamente haber recibido una comisión de 500.000 euros en la compra de mascarillas. La trama se complica porque los pagos coincidieron con el inicio de la relación sentimental entre González Amador e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En el ámbito judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido ampliar la investigación anticorrupción a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y a la secretaria del exmandatario, Gertrudis Alcázar. La Fiscalía anticorrupción solicitó al juez que tome sus declaraciones en calidad de investigadas, argumentando posibles irregularidades en la gestión de patrimonio y en la contratación pública vinculada a la familia Zapatero.

En el Congreso, el Partido Popular, junto al grupo Junts per Catalunya, ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Constitucional la resolución de la Mesa del Congreso que rechazó las enmiendas presentadas por ambos para que los diputados insten al presidente Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. La Mesa, con mayoría de PSOE y Sumar, argumentó que la iniciativa corresponde exclusivamente al presidente, mientras que los partidos de la oposición sostienen que los legisladores pueden ejercer presión para provocar la disolución.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, afirmó que mantiene contactos en tiempo real con todas las fuerzas políticas para coordinar la defensa institucional y la reivindicación de la disolución parlamentaria. En materia de salud sexual, la segunda edición de la Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS II), elaborada por el Ministerio de Sanidad y el CIS, reveló que el 28,1 % de las mujeres y el 12,8 % de los hombres en España admiten haber sido presionados alguna vez a realizar actos sexuales no deseados.

Mónica García describió los resultados como "muy graves y preocupantes" durante la presentación del estudio, subrayando la necesidad de políticas más contundentes para prevenir la violencia de género. En el plano internacional, Estados Unidos e Irán han firmado un memorando de entendimiento que pone fin a la guerra declarada el 28 de febrero pasado.

El acuerdo, de aplicación inmediata, servirá como base para negociar un tratado de paz definitivo y duradero, marcando un hito en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Finalmente, el Supremo ha ordenado el pago de 2,5 millones de euros en indemnización a un hombre que pasó 15 años en prisión por un delito de violación del que resultó absuelto tras la revisión de pruebas, reconociendo la grave vulneración de sus derechos humanos.

Con estos hechos, el público queda al corriente de los principales desarrollos de la jornada





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