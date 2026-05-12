Judicial Battle Over Madrid's Rubbish Tax Escalates

The judicial dispute over Madrid's waste tax has escalated, with the city announcing that it will challenge a judicial ruling by Madrid's highest court and also raising the stakes by taking the unresolved issue to the Supreme Court. This escalation is amid concerns about the rescission of the tax and potential refunds for those who contested their payments. If successful, the implications would affect all waste tax payers in Madrid equally, regardless of whether they challenged the payments.

La guerra judicial en torno a la tasa municipal de residuos de la ciudad de Madrid vuelve a encendirse. Después de que el ayuntamiento de la capital española anunciara su recurso del fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en contra del nuevo tributo, se ha decidido también recurrir el mismo recurso ante el Tribunal Supremo, tratando de lograr que la nulidad de la tasa sea universal.

Es decir, que la ciudad tenga que devolver el dinero cobrado a todos los contribuyentes, independientemente de si habían recurrido su pago. Así lo anunció esta martes la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), asegurando que en un principio el colectivo se daba por contento con el fallo favorable al ciudadano en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y no tenía previsto 'precisamente para evitar que las devoluciones quedaran paralizadas respecto de los contribuyentes que sí impugnaron sus liquidaciones'.

Sin embargo, 'a la vista del recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid', Aedaf ha decidido interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El objetivo, en su caso, no es solo solicitar la confirmación de la anulación de la ordenanza municipal dictaminada por el TSJM, sino lograr que los magistrados vayan un paso más allá y que los efectos de dicha nulidad se extiendan también sobre aquellos ciudadanos que no recurrieron en su día sus liquidaciones, esto es, que el ayuntamiento se vea obligado a devolver íntegramente la recaudación de la nueva tasa municipal entre todos los vecinos de Madrid, independientemente de si llegaron a impugnar su pago





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Madrid's Rubbish Tax Judicial Battle Judicial Ruling Supreme Court Tax Exceptions

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