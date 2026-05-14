Judges in Chicago, Minneapolis, and Washington Sue Trump Administration for Unethical Actions, Rhode Island Court Appoints Special Prosecutor

Judges in Chicago, Minneapolis, and Washington have attempted to hold the Trump administration accountable for questionable actions within and outside the courts over the past year, but their efforts have been repeatedly obstructed by appeals, evasions, and other tactics. In a different approach, the federal court in Rhode Island appointed a special prosecutor to investigate potential misconduct by a high-ranking official from the Department of Justice in an immigration case. Legal experts believe this move is designed to safeguard the process from the strong opposition faced by other federal courts in obtaining basic information about potential government irregularities or ensuring court orders are fulfilled. The appointment comes amid a tense relationship between the executive and judicial branches since President Donald Trump's return to power last year. Trump and his advisors have frequently attacked judges appointed by presidents of both parties who have ruled against the administration. Meanwhile, federal courts have repeatedly warned that the current Department of Justice has jeopardized the traditional presumption that it acts in good faith before the courts. Benjamin Grimes, a former ethics official at the Department of Justice and current professor of law at Columbia University, believes the situation reflects a broader pattern of government attorneys acting with laxity in violation of professional rules, which undermines public trust in the legal system.

Jueces en Chicago, Minneapolis y Washington han intentado responsabilizar al Gobierno de Trump por acciones cuestionables dentro y fuera de los tribunales durante el último año, pero sus esfuerzos se han visto repetidamente obstaculizados por apelaciones, evasivas y otras tácticas.

Ahora, el tribunal federal de Rhode Island adoptó un enfoque distinto: la semana pasada designó a un abogado especial para investigar la presunta conducta inapropiada de un alto funcionario del Departamento de Justicia en un caso de inmigración. Expertos legales dijeron a CNN que la medida parece diseñada para proteger el proceso frente a la fuerte oposición que otros tribunales federales han enfrentado al intentar obtener información básica sobre posibles irregularidades del gobierno o garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales.

"Todo se trata de rendición de cuentas. Los jueces van a hacer todo lo posible para responsabilizar a todos los involucrados en estos casos. Y la primera línea de responsabilidad son los abogados", dijo William Smith, exjuez federal que hasta enero presidió casos en Rhode Island.

"Es extremadamente frustrante para los jueces tener que lidiar con esto". "No es algo común", añadió Smith, nombrado por el expresidente George W. Bush, sobre la designación de un fiscal especial. "Pero ciertamente es algo que el tribunal tiene autoridad para hacer". La medida representa el episodio más reciente en la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial federal desde que el presidente Donald Trump regresó al poder el año pasado.

Trump y sus asesores han atacado frecuentemente a jueces designados por presidentes de ambos partidos que han fallado en contra del Gobierno. Al mismo tiempo, tribunales en todo Estados Unidos han advertido repetidamente que el actual Departamento de Justicia ha puesto en riesgo la tradicional presunción de que actúa de buena fe ante los tribunales.

Benjamin Grimes, exalto funcionario de ética del Departamento de Justicia y actual profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, afirmó que la situación refleja un patrón más amplio de abogados del Gobierno actuando con laxitud frente a las normas profesionales, algo que socava la confianza pública en el sistema legal.

"Cuando algo así ocurría en el pasado, era un caso aislado. No era representativo de una serie de hechos fácilmente conectables", dijo.

"Eso es lo diferente ahora". El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios de CNN. En respuesta a la designación de un fiscal especial, el principal abogado del Departamento de Seguridad Nacional atacó a la jueza en el centro de la controversia y cuestionó el propósito de la investigación.

El DHS ataca a la jueza, mientras un abogado del DOJ ocultó información clave La situación en Rhode Island ha sido especialmente tensa porque plantea dudas sobre la aparente disposición de abogados del Departamento de Justicia a ignorar sus obligaciones éticas mientras representan a agencias gubernamentales en los tribunales. En el caso en cuestión, la jueza federal Melissa DuBose, designada por el expresidente Joe Biden, ordenó a finales del mes pasado liberar bajo fianza a Bryan Rafael Gómez, un ciudadano no estadounidense arrestado por cargos de agresión y lesiones y posteriormente entregado a autoridades migratorias para permanecer detenido mientras enfrentaba un proceso de deportación.

Días después de que DuBose ordenara su liberación, el Departamento de Seguridad Nacional criticó duramente a la jueza en un comunicado de prensa, calificándola como "una jueza activista de Biden" que deliberadamente dejó libre a "un inmigrante ilegal criminal violento buscado por asesinato en República Dominicana". Ahí reside el problema: siguiendo instrucciones de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un alto abogado de la Fiscalía Federal en Rhode Island ocultó deliberadamente a DuBose información sobre una orden de arresto por homicidio emitida años atrás mientras la jueza evaluaba si debía ordenar la liberación de Gómez de la custodia migratoria.

El abogado Kevin Bolan, quien supervisa la División Civil de la oficina, dijo a DuBose en documentos judiciales que desconocía que la información ya había sido divulgada públicamente por la agencia y que, en cambio, se basó en la representación de funcionarios que le aseguraron que no estaba autorizado a compartirla con el tribunal porque "una razón legítima de aplicación de la ley impedía su divulgación".

"Por lo tanto, la jueza DuBose no contaba con esa información sobre los antecedentes penales del solicitante cuando concedió la petición", escribió Bolan. "Ofrezco una sincera disculpa a la jueza DuBose, personalmente, y a todo el tribunal por las consecuencias de esta falta de divulgación





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