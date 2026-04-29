Jubilados Españoles Buscan una Vida Mejor en Tailandia Ante el Aumento del Coste de Vida

El encarecimiento de la vida en España impulsa a un número creciente de jubilados a buscar alternativas en el extranjero, especialmente en países como Tailandia, donde el coste de vida es significativamente más bajo y la calidad de vida es atractiva.

El coste de vida en España ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, impactando especialmente a los jubilados con ingresos limitados. La confluencia de la crisis de vivienda, la gentrificación en áreas urbanas y el incremento generalizado de los precios de los alimentos ha reducido considerablemente el poder adquisitivo de muchos hogares.

Según datos recientes de la Seguridad Social, la pensión media mensual se sitúa en 1.363,4 euros. Si bien esta cantidad puede ser suficiente para algunos, otros se encuentran en una situación económica precaria, obligándolos a buscar alternativas para mantener un nivel de vida digno. La dificultad para acceder a residencias públicas, como señala Isabel, una jubilada de 84 años que se ve obligada a costear una residencia privada con grandes sacrificios, agrava aún más la situación.

Esta realidad ha impulsado a un número creciente de jubilados a considerar la posibilidad de trasladarse al extranjero en busca de una mejor calidad de vida y un coste de vida más asequible. Uno de los destinos más populares para estos jubilados es Tailandia, un país que ofrece una combinación atractiva de bajo coste de vida, clima cálido y una cultura rica y diversa. Javier, un jubilado madrileño, es un ejemplo de esta tendencia.

Su historia comenzó con unas vacaciones explorando la cultura, la gastronomía y los paisajes tailandeses. Durante una visita a una cantina local, conoció a su actual esposa, un encuentro que cambió el rumbo de su vida. Tras una carrera laboral en Heineken, Javier se jubiló a los 58 años, una edad temprana debido a sus limitados años de cotización. Aunque inicialmente regresó a España, pronto se dio cuenta de que su futuro estaba en Tailandia.

Han pasado siete años desde su regreso definitivo, y Javier reside actualmente en Udon Thani, una ciudad menos turística que ofrece un ambiente más auténtico y un coste de vida aún más bajo. Inicialmente, intentó emprender un negocio junto a su esposa, pero el proyecto se vio afectado por la pandemia de COVID-19. Actualmente, viven en una vivienda propiedad de la familia de su esposa, disfrutando de una vida tranquila y asequible.

Javier compara favorablemente su situación actual con la que tendría en España, afirmando con humor que 'en España no se puede vivir'. Destaca que en Tailandia, con un presupuesto de 1.000 euros al mes, una pareja puede cubrir sus necesidades básicas, mientras que en Madrid, la misma cantidad apenas alcanza para pagar el alquiler y la comida.

Aunque se ha adaptado a su nueva vida, Javier reconoce que echa de menos algunos aspectos de la gastronomía española, como la fabada, el cocido y el jamón. Sin embargo, matiza que Tailandia no es un destino ideal para todos. Considera que el ritmo de vida es más adecuado para jubilados que buscan tranquilidad y descanso, ya que la oferta de ocio y oportunidades laborales es limitada.

En su opinión, un joven que busque actividades y desarrollo profesional se aburriría en su entorno. La historia de Javier ilustra una tendencia creciente: la búsqueda de alternativas fuera de España para optimizar las pensiones y mejorar la calidad de vida en la jubilación. Esta decisión, aunque personal, refleja una preocupación generalizada por la sostenibilidad económica y el bienestar de los jubilados en un contexto de creciente inflación y dificultades financieras





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