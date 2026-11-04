Jubilaciones anticipadas 2026: Ley de despenalización cae tras disolución de Cortes

La propuesta para eliminar penalizaciones en pensiones caduca automáticamente por las elecciones del 29 de noviembre. El proceso legislativo reiniciará desde cero.

La iniciativa legislativa para eliminar las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados ha dejado de existir tras la disolución de las Cortes Generales. El anuncio realizado el 5 de octubre por Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales provocó la caducidad automática del texto que se encontraba en trámite parlamentario.

Mecanismo legal de la caducidad parlamentaria

El principio de discontinuidad de los trabajos parlamentarios implica que toda la actividad legislativa suspendida en el momento de la disolución pierde validez inmediata. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica que esta regla impide que las proposiciones de ley en curso sobrevivan a la convocatoria electoral sin necesidad de una nueva presentación formal.

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El proceso había alcanzado una etapa avanzada con la aprobación inicial en el Congreso de los Diputados el 22 de septiembre de 2026. En aquella ocasión, la proposición de ley presentada por Podemos contó con 178 votos a favor de PSOE, Sumar, Junts y otros grupos. Sin embargo, también enfrentó 33 votos en contra de Vox y 136 abstenciones del Partido Popular antes de ser remitida a la Comisión de Trabajo, Economía Social e Inclusión.

Una vez en la comisión, el texto estaba pendiente de la presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado. Estas enmiendas debían garantizar que la despenalización no excluyera a ningún trabajador, independientemente de si la jubilación fue voluntaria o involuntaria. El objetivo final era asegurar un carácter retroactivo para quienes ya sufrían recortes en sus pensiones actuales.

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Situación actual de los pensionistas y pensiones

La desaparición de la iniciativa legislativa devuelve la situación a su punto de partida legal para los trabajadores con larga carrera de cotización. Actualmente, poseer 40, 42, 45 o más años cotizados no garantiza automáticamente el derecho a jubilarse sin reducción permanente de la pensión pública.

El coeficiente reductor sigue aplicándose con rigor en los casos de jubilación anticipada voluntaria. Un ejemplo claro es el caso de una persona con 40 años cotizados que decide jubilarse 24 meses antes de la edad ordinaria, donde la penalización puede alcanzar hasta el 19% de la base reguladora de la pensión.

El proyecto original contemplaba un mecanismo de recalculo a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social para los jubilados actuales. No obstante, el texto propuesto establecía que el incremento de la cuantía se aplicaría desde la fecha de la solicitud y no con carácter retroactivo a todos los años anteriores de disfrute de la jubilación.

Impacto en la vida cotidiana de los trabajadores

El impacto social de esta incertidumbre es significativo para sectores que han dedicado décadas al mercado laboral. María, propietaria de 10 viviendas, resume la frustración de muchos trabajadores con la declaración: solo ha trabajado en su vida y no ha realizado actividades de ocio como ir a restaurantes durante su etapa laboral activa.

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Las asociaciones de afectados, como ASJUBI40, llevan años presionando al Gobierno central para la aprobación de esta medida correctiva. La paralización del proceso legislativo deja a miles de ciudadanos en una situación de espera indefinida mientras no se resuelva la composición de la nueva cámara parlamentaria.

Próximos pasos tras las elecciones del 29 de noviembre

Las urnas están convocadas para el 29 de noviembre, fecha clave para determinar el futuro de esta regulación pensionística. La nueva cámara resultante de los comicios no retoma la ley en el punto donde se quedó, sino que el proceso tendrá que comenzar desde cero absoluto en la siguiente legislatura.

Alfonso Muñoz advierte que existe un riesgo considerable de retraso en la solución definitiva entre uno y dos años. Esta proyección depende en gran medida de la composición política y de la voluntad legislativa del nuevo gobierno que surja tras el 29 de noviembre.

Si se mantiene una mayoría parlamentaria favorable a la iniciativa, es probable que la propuesta vuelva a presentarse y recupere los apoyos previos. Por el contrario, un cambio en la mayoría política podría dificultar significativamente la aprobación de la norma en los términos originalmente planteados por los grupos impulsores.