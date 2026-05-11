Juanma Moreno y el PP se encaminan hacia una nueva mayoría absoluta en Andalucía

Un sondeo reciente de Sigma Dos revela que el Partido Popular podría repetir su éxito electoral en Andalucía, consolidando la gobernabilidad sin necesidad de pactos externos.

El panorama político en la comunidad autónoma de Andalucía se perfila hacia una consolidación del liderazgo del Partido Popular bajo la dirección de Juanma Moreno .

De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el estudio de opinión realizado por la consultora Sigma Dos para el diario EL MUNDO, los populares no solo están en camino de asegurar la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, sino que podrían incluso alcanzar una cifra de escaños similar a la obtenida en los comicios de 2022. Las proyecciones indican que el PP captaría aproximadamente el 44,7% de los votos totales, lo que representa un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto a la cita electoral anterior.

Esta tendencia se traduciría en una representación parlamentaria situada entre los 55 y los 58 diputados. Incluso en el escenario más conservador, con 55 escaños, Moreno tendría la llave del gobierno sin depender de ninguna otra formación política, evitando así las complicaciones inherentes a las coaliciones o los acuerdos condicionados que han marcado la política en otras regiones.

La sede de la cámara, el Hospital de las Cinco Llagas, podría albergar así una legislatura caracterizada por la estabilidad institucional y la capacidad de decisión unilateral del ejecutivo regional. En contraste con la trayectoria ascendente del PP, la formación liderada por Santiago Abascal, Vox, parece haber tocado techo en territorio andaluz. Las expectativas que el partido de derecha extrema mantenía al inicio de la campaña se han ido desvaneciendo semana tras semana, mostrando un estancamiento preocupante para sus bases.

El sondeo sugiere que Vox podría obtener el 12,9% de los sufragios, lo que supondría un retroceso de 0,6 puntos frente al 13,5% conseguido hace cuatro años. En términos de escaños, esto podría significar una representación de entre 13 y 14 diputados, lo que dejaría a la candidatura de Manuel Gavira en una posición de irrelevancia relativa para la gobernabilidad, a diferencia de lo ocurrido en regiones como Extremadura, Aragón o Castilla y León, donde su peso ha sido determinante para forzar su entrada en los gobiernos.

Por otro lado, el PSOE andaluz, ahora encabezado por María Jesús Montero, muestra una recuperación modesta pero insuficiente para cambiar la dinámica de poder. Con un 24,7% de los votos, los socialistas podrían situarse entre los 27 y los 30 escaños, intentando mantener el suelo electoral establecido previamente por Juan Espadas, aunque sin posibilidades reales de amenazar la hegemonía popular en el conjunto de la comunidad ni en las ocho provincias.

El espacio a la izquierda del PSOE presenta una dinámica interesante y competitiva que divide el voto progresista. Adelante Andalucía, la formación impulsada por Teresa Rodríguez, muestra una tendencia al alza muy marcada, alcanzando el 6,7% de los votos. Este crecimiento se refleja especialmente en la proyección de escaños, donde podrían duplicar su presencia actual, pasando de dos a un rango de entre cuatro y cinco representantes en la cámara.

Mientras tanto, la coalición Por Andalucía, que agrupa a fuerzas como Izquierda Unida, Podemos y Sumar, parece estancada o incluso en ligero retroceso, con un apoyo estimado del 7,5%. Aunque Por Andalucía mantiene una ligera ventaja en porcentaje sobre Adelante Andalucía, la diferencia es mínima y podrían terminar empatadas en número de escaños, con una representación de entre cinco y seis diputados.

En conclusión, el análisis de las encuestas revela que Juanma Moreno ha sabido capitalizar la campaña de forma constante, fortaleciendo su base electoral mientras que sus rivales directos pierden tracción. Esta situación augura un ciclo legislativo de estabilidad para el gobierno regional, blindado contra las turbulencias de los pactos parlamentarios y el desgaste de las negociaciones externas, permitiendo al presidente andaluz ejecutar su programa sin ataduras políticas





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