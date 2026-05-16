Juanma Moreno y Antonio Maíllo aprovechan el fin de campaña para tareas y visitas en Málaga y Sevilla

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, y Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, aprovecharán el fin de campaña para tareas y visitas en Málaga y Sevilla. Moreno dedicará la jornada a, mientras que Maíllo aprovechará la jornada para pasear por el barrio sevillano de Celalá en Sevilla.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno , pasa la jornada en Málaga , ciudad en la que este viernes después de cerrar la campaña junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según fuentes de su equipo, la también vicepresidenta del Gobierno dedicará la jornada a, a la que, según fuentes del partido, "ha echado de menos" durante estas semanas de campaña. Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, aprovechará la jornada para pasear por el barrio sevillano de Celalá en Sevilla.

Una vez en su ciudad, aprovechará para recoger, ordenar, limpiar y lavar ropa después de dos semanas derecho al voto en sus respectivas localidades de referencia. Juanma Moreno votará en Málaga; María Jesús Montero y Antonio Maíllo lo harán en Sevilla; Manuel Gavira en Cádiz y José Ignacio García en Jerez de la Frontera. Adelante Andalucía, por su parte, ha elegido Jerez para esperar los Elecciones Andalucía 2026. ¿Qué puedo alegar para no ir a una mesa electoral?

¿qué justificaciones se permiten? Elecciones Andalucía El PP de Juanma Moreno aspira a la mayoría absoluta mientras el PSOE de Montero apela al voto de las mujeres. Solo Felipe González ha estado más días que él en Moncloa. El presidente del Gobierno ya ha manifestado que se volverá a presentar a las generales en 2027 y hasta entonces sigue apostando por enviar a ministros a los comicios autonómicos.

El movimiento que llegó a poner en jaque el bipartidismo cumple quince años. Pero que ha perdido hoy a la mayoría de sus protagonistas. Juanma Moreno descarta un acuerdo como en Extremadura o Aragón si no llega a la mayoría absoluta: "PSOE y Vox deberían abstenerse" Laura García, portavoz de JUPOL, alza la voz por la falta de medios de los agentes: "Queremos volver con vida a casa





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