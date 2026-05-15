Juanma Moreno: "Si PSOE y Vox se abstienen, sería lógico y sensato"

El candidato del PP, Juanma Moreno, ha declarado en una entrevista en Canal Sur Radio que ambas formaciones "no tienen ni que votar a favor, simplemente que se abstuvieran para que se produjera la investidura y el gobierno empezara a funcionar".

Llega la recta final de la campaña electoral en Andalucía . A menos de 48 horas para que los andaluces sean citados a las urnas, el candidato del PP, Juanma Moreno , aspira a revalidar el cargo y espera hacerlo con la mayoría absoluta también alcanzada en 2022, según apuntan los últimos sondeos .

En este escenario, el presidente de la Junta ha considerado que si su formación se quedara, en las elecciones del domingo, a las puertas de la mayoría absoluta, como a un sólo escaño, lo "lógico y sensato" es que PSOE-A y Vox se abstuvieran en su investidura





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La recta final electoral andaluza se endurece con acusaciones contra Juanma Moreno y SocialistsThe Andalusian electoral campaign is intensifying as the clock ticks down to just four days before the elections. Political focus has now shifted to a series of phone calls released in different areas of Andalusia, targeting fixed lines, accusing the Moreno Government of 'privatizing' and 'abandoning' the public health service. The messages are similar to official communications, and the calls end with a reference, 'Funded by the PSOE'. The PP calls it 'surpression'.

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Juanma Moreno: 'Una mayoría en Andalucía dará centralidad al cambio en España'Licenciado en Periodismo y máster de EL MUNDO, diario al que se incorporó en 2006. Desde finales de 2007 hasta 2018 trabajó en Expansión, antes de recalar de nuevo en EL MUNDO, donde escribe de política y se encarga sobre todo de seguir al PP y mantiene la columna informativa Más madera.

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