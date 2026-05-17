Juanma Moreno se acerca a alcanzar la mayoría absoluta en Andalucía

Una incógnita para la fecha del 17-M ha sido el sondeo que ha mostrado que Juanma Moreno vendrá con los pies en 54 escaños y el otro en 55 y con mayoría absoluta

El sondeo ha arrojado una incógnita en la fecha del 17-M, que ha visto que Juanma Moreno vendrá al Parlamento andaluz con los pies en 54 escaños y el otro en 55 y con mayoría absoluta, buscando recortar distancias y con Vox pendiente de conservar su capacidad decisiva en futuros pactos.

Para gobernar en solitario, un partido necesita alcanzar la mitad más uno de los 109 diputados totales. La jornada electoral ha iniciado después de haber retrasado el cierre de las urnas a las 20:00 horas. El presidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) no permitirá difundir datos del escrutinio hasta hasta la 20:43 horas, pero sí sondeos a las 20:00 horas.

La participación en las elecciones ha alcanzado el 37,25 % a las 14:00 horas, con la variante del 34,24 % registrada hace dos años en las elecciones autonómicas. Es fundamental una participación masiva de los cordobeses. El programa del Partido Popular andaluz está basado en la estabilidad y modernización de la infraestructura, lealtad a los trabajadores y garantías sanitarias.

La candidata de Vox para Córdoba al Parlamento andaluz ha hecho un llamamiento a la participación masiva, y la jornada electoral se ha desarrollado en un principio con normalidad por la excepción de tres centros en Sevilla. La formación ha informado que más de 600.000 cordobeses están llamados a las urnas. El consejero de Sanidad ha destacado que la JEA no permitirá difundir datos del escrutinio hasta la 20:43 horas, pero sí sondeos a las 20:00 horas.

Hasta las 14:00 horas había votado 2.425.599 personas en toda Andalucía. Para la veteación de los precios del alquiler, el PP ha presentado una postura contrari





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