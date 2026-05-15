Juanma Moreno llama a los andaluces a votar en las elecciones autonómicas del próximo domingo con su Partido Popular y advertirá de la necesidad de una mayoría suficiente para gobernar

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, participará en el acto de cierre de campaña electoral del Partido Popular. Dará a los andaluces un mensaje de apelación al voto y advertirá de la importancia de una mayoría suficiente en las elecciones autonómicas del próximo domingo.

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno , participa en el acto de cierre de campaña electoral del Partido Popular .

El candidato se refiere a los andaluces y les pide concentrarse el voto de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo. Moreno advertirá que, aunque las encuestas den como preferidos al partido popular, no basta con ganar las elecciones, sino que es necesario alcanzar una «mayoría suficiente de seguridad» para poder tener un gobierno en julio y no estar al «al bur del capricho de una sola persona que ni es andaluza ni vive en Andalucía»





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