Juanma Moreno entrega el Premio Joaquín Romero Murube a José María Jurado por su artículo 'Adiós a la ciudad malvada'

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha concedido el XXVI Premio Joaquín Romero Murube a José María Jurado García-Posada por su artículo 'Adiós a la ciudad malvada', publicado en ABC de Sevilla. El galardón, otorgado en una ceremonia en la Casa de ABC de Sevilla, destaca la mirada profunda y sugerente sobre la ciudad que ofrece el texto, así como su calidad literaria. El director de ABC de Sevilla, Manuel Mirat, anunció que el salón de actos de la sede llevará el nombre de Antonio Burgos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , ha entregado este jueves el galardón XXVI Premio Joaquín Romero Murube a José María Jurado García-Posada en la Casa de ABC de Sevilla , en reconocimiento a su artículo 'Adiós a la ciudad malvada', publicado en ABC de Sevilla el 22 de junio de 2025.

El acto, organizado por ABC y patrocinado por CaixaBank, reunió a destacadas figuras de la política, la sociedad, el periodismo y la cultura andaluza. Durante la ceremonia, el director de ABC de Sevilla, Manuel Mirat, destacó la calidad literaria del artículo galardonado, definiéndolo como una 'elegía encubierta' a la ciudad y al periodista Antonio Burgos, y subrayó su estilo 'trufado con la malvada ambigüedad de la crítica soterrada'.

Mirat también anunció que el salón de actos de la sede de ABC en Sevilla pasará a llamarse 'Salón de actos Antonio Burgos' en homenaje al fallecido periodista y escritor. Por su parte, Juanma Moreno valoró el artículo como una mirada 'original, profunda y extraordinariamente sugerente' sobre Sevilla, ciudad que definió como un lugar de 'contrastes, de matices, de luces y sombras' cuya riqueza reside en su complejidad.

El premiado, José María Jurado García-Posada, es descrito como un 'escritor colosal', taurino 'morantista' y melómano que esnde programas para la Real Orquesta Sinfónica del Teatro de la Maestranza. El director de ABC también recordó que las jacarandas, símbolo presente en el artículo, llegaron a Sevilla en 1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana, al mismo tiempo que el periódico, con el propósito de transformar la ciudad.

Asimismo, se hizo referencia al proyecto urbanístico 'Plan de la Ciudad' que impulsa la Junta de Andalucía para renovar la capital hispalense. En su intervención, Moreno invitó a los presentes a sumarse a un 'libro blanco' elaborado por expertos para proyectar a Sevilla. El galardón Joaquín Romero Murube, uno de los premios de periodismo más prestigiosos de Andalucía, reconoce así un texto que combina reflexión urbana, literaria y emotiva sobre la capital andaluza





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