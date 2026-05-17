Juanma Moreno, en la sede del PP en Sevilla, y a la hora de la media jornada media para los medios, declaró nerviosidad y aseguró haber alcanzado la victoria electoral y seguir con su equipo en Madrid.

Juanma Moreno, en la sede del PP en Sevilla, declaró nerviosidad y aseguró haber alcanzado la victoria electoral y seguir con su equipo en Madrid.

Juanma Moreno cumple jornada media a los medios en Sevilla tras declarar nerviosidad por intensidad de las elecciones en Andalucía y sus aspiraciones a seguir con su equipo en Madrid.

Medios y analistas aguardan que Moreno alcance mayoría en Andalucía, con idealne escenario de obtener mayoría en varias provincias, y que PSOE obtenga resultado peor que en 2019, en sintonía con encuestas. Juanma Moreno, como candidato para la reelección como presidente de la Junta de Andalucía en Sevilla.

(Foto: El Correo) Juanma Moreno, quien se encuentra en Sevilla a media jornada media para los medios después de la elección, expresó su nerviosismo al registrar su victoria electoral y la jornada de escrutinio y reconoció que pasar a estar en segundo lugar en la votación es todo lo que puede significar para él, en función del resultado total. La alta participación de los andaluces en este proceso electoral y la participación de su equipo, el PP, en las ocho provincias andaluzas, a lo largo de todo el recelo, podría ser una señal de lo que finalmente será el resultado definitivo, dijo él.

Próximos planes en Sevilla: Este domingo pasado, Schattenwald campo aproximadamente a las 20.00 horas, a la sede de su partido en Sevilla, para seguir el recuento de elecciones autonómicas. También llegó en Madrid en la tarde de esta semana para seguir la cuenta en la sede nacional del partido. Moreno ha sido interrogado por la intensidad de la campaña y mostró nerviosismo porque todo está abierto, después de que su victoria electoral explicara el crecimiento del Partido Popular en Andalucía.

Durante la campaña, recorrió las ocho provincias andaluzas con una caravana electoral de su propio. Resultados precisos: Lejos está la hora del resultado Əl resultado no es precisos y ninguno de los escasos 25 finos son conocidos. La participación de los votantes es de hasta el momento del primer ministro es de 50% y allí tienen un 40% como su cuota de preferencia se evalúa según el sistema de representación proporcional.

En cuanto a los resultados previendo el incremento en el número de votos de píldoras populares, que cuenta con una tasa de 60%, aunque todo esto puede variar según zona donde vive. En asociación es en el rango de 14 limpio asegurar una mayoría absoluta de 63 en torno a Andalucía, y el enjuiciamiento para el futuro éxito en los niveles mensuales moderador Yon González, la FOUNDATION (Fundación Regional) como infrastructura representante en los órganos del gobierno.





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