Juanma Moreno Bonilla ve un futuro optimista para Andalucía y una victoria en las elecciones del 17 de mayo

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla se prepara para un tercero mandato en las elecciones del próximo domingo 17 de mayo. En entrevista con la periodista de EXPANSIÓN, Moreno Bonilla hace un llamado a la estabilidad de Andalucía en medio de una coyuntura nacional convulsa y promete seguir usando la fórmula de 'vía andaluza' para una nueva legislatura. El periodista le ha pedido cuáles podrían ser sus líneas rojas si finalmente fuera necesario contar con Vox para ser investido y Moreno Bonilla ha respondido que se plantea solo durante la próxima legislatura y no contempla acuerdos con Vox.

Juanma Moreno Bonilla presenta sus planes y prioridades para la próxima legislatura de la Junta de Andalucía en respuesta a las preguntas del periodista de la plataforma de noticias EXPANSIÓN.

Enumerando sus aspiraciones y propuestas, Moreno Bonilla sostiene que Andalucía apenas pasó unos meses en Barcelona y ahora opta a un tercer mandato con el objetivo de revalidar la mayoría absoluta conseguida en 2022. Moreno Bonilla promete seguir usando la fórmula de 'vía andaluza' y promover el diálogo y la moderación como respuesta a la convulsa y polarizada sociedad andaluza.

Además, Moreno Bonilla enfatiza la importancia de proteger la estabilidad de Andalucía y de seguir siendo ejemplo dentro de España





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