Juanma Moreno anuncia inversiones millonarias y medidas fiscales en Dos Hermanas de cara al 17M

El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha presentado en Dos Hermanas un plan de inversiones que incluye la construcción de infraestructuras educativas y sanitarias, la ampliación del metro y la eliminación del impuesto de sucesiones en donaciones de vivienda entre hermanos. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los andaluces y facilitar el acceso a la vivienda.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno , realizó una visita significativa a Dos Hermanas , en la provincia de Sevilla, este domingo, con el objetivo de exponer y detallar las propuestas de su gobierno de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

La jornada se centró en abordar cuestiones cruciales para los ciudadanos andaluces, destacando especialmente los desafíos relacionados con el acceso a la vivienda y la reforma de la ley de sucesiones. Moreno aprovechó la ocasión para anunciar una serie de inversiones y proyectos concretos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Dos Hermanas y, por extensión, de toda la región.

La promesa de un futuro mejor para Andalucía se articuló a través de compromisos tangibles y medidas que buscan responder a las necesidades más apremiantes de la población. En el corazón de sus anuncios se encuentra una ambiciosa estrategia para impulsar la construcción y rehabilitación de viviendas. Moreno reveló que, durante los últimos siete años, el gobierno andaluz ha logrado multiplicar por cuatro el número de viviendas protegidas, superando las 15.700 unidades.

Sin embargo, no se detiene ahí. El candidato a la reelección anunció la aprobación de una segunda fase del plan, que contempla la construcción de 20.000 nuevas viviendas protegidas, además de la rehabilitación de otras 22.000. Esta iniciativa, según Moreno, permitirá facilitar el acceso a 66.000 viviendas en alquiler asequible, un paso fundamental para abordar la creciente demanda de vivienda en la región. El objetivo final es ambicioso: brindar una solución habitacional a 200.000 personas en la próxima legislatura.

Esta apuesta por la vivienda no solo responde a una necesidad social, sino que también se presenta como un motor para el crecimiento económico y la creación de empleo en Andalucía. Además de la construcción de nuevas viviendas, el plan de rehabilitación busca revitalizar el parque inmobiliario existente, mejorando la eficiencia energética y la calidad de vida de los ciudadanos.

La inversión en este sector se considera una prioridad para el gobierno andaluz, que busca transformar el paisaje urbano y rural de la región. Además de las propuestas en materia de vivienda, Moreno abordó la polémica ley de sucesiones, anunciando la eliminación del impuesto de sucesión y donaciones en aquellos casos en los que la donación se refiera a una vivienda entre hermanos.

Esta medida, según el candidato, responde a una demanda popular y busca facilitar la transmisión del patrimonio familiar. La eliminación de este impuesto, que a menudo se considera injusto y gravoso, podría tener un impacto significativo en la economía familiar y en el mercado inmobiliario. Moreno argumentó que esta medida es un gesto de apoyo a las familias andaluzas y una forma de fomentar la estabilidad económica.

En cuanto a las infraestructuras de Dos Hermanas, el presidente anunció la construcción de un nuevo instituto de secundaria y un colegio de infantil con capacidad para 450 alumnos, con una inversión total de siete millones de euros. Asimismo, se comprometió a la construcción de un centro de salud en Entrenúcleos, con una inversión de 14 millones de euros.

Para mejorar la conectividad, Moreno anunció la incorporación de cinco nuevas unidades móviles y la extensión de la línea de metro hasta Entrenúcleos. Estas inversiones en infraestructuras educativas y sanitarias, junto con la mejora de las comunicaciones, buscan impulsar el desarrollo económico y social de Dos Hermanas y de toda la comarca.

La visita de Moreno a Dos Hermanas se enmarca dentro de una estrategia de campaña más amplia, en la que el candidato busca conectar con los ciudadanos y presentar sus propuestas de gobierno de manera clara y directa. El objetivo es claro: obtener la confianza de los andaluces y asegurar la continuidad de su proyecto político





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juanma Moreno Andalucía Elecciones 17M Vivienda Impuesto De Sucesiones Dos Hermanas Inversiones Infraestructuras

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dos declaraciones, dos versiones: Aldama y Koldo chocan en lo delictivo aunque coinciden en lo anecdóticoLa estrategia del exasesor de José Luis Ábalos pasa por desacreditar a Aldama e intentar justificar el tránsito de efectivo con los pagos de Ferraz, la Guardia Civil o algunos alquileres.

Read more »

Juanma Moreno arranca la campaña y acusa a sus adversarios de contar 'medias verdades': 'La corrupción enEl candidato del PP andaluz inicia el recorrido electoral con anuncios en infraestructuras y tecnología.

Read more »

Moreno pide el respaldo de los andaluces para no tener 'las manos atadas' respecto a VoxSiga la actualidad política en España.

Read more »

Moreno da la sorpresa y se mete de nuevo a cantante al interpretar el himno de campaña del PP: 'Kilómetro sur'Juanma Moreno ha dado la sorpresa poniéndole voz a 'Kilómetro sur', la canción que sirve de himno y que ameniza los actos de la campaña electoral del PP.

Read more »

Ayuso baja el tono el Dos de Mayo para ayudar a MorenoPalacios de Sanabria (Zamora). Periodista que empezó en la prensa local y en la radio antes de llegar a la prensa nacional. Aprendió de los mejores periodistas a ser libre. Defensora de la neutralidad del periodismo y de los que no tienen voz en las alturas. Tres décadas observando desde un mirador privilegiado las patologías del poder.

Read more »

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la FlotillaEl Tribunal de Magistrados de Ashkelon prorrogó dos días la detención de Saif Abukeshek y Thiago Ávila, integrantes de la flotilla.

Read more »