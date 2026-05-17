Juanma Moreno alcanzará mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía

El sondeo muestra que Juanma Moreno, candidato del Partido Popular, alcanzará la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del próximo domingo, con un pie en 54 escaños y el otro en 55. La cifra representa la mitad más uno de los 109 diputados totales que componen la cámara autonómica y que se eligen entre las ocho provincias de la comunidad.

Último sondeo con suspense final: Juanma Moreno llegará al 17-M con un pie en 54 escaños y el otro en 55 y mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía.

La cifra representa la mitad más uno de los 109 diputados totales que componen la cámara autonómica y que se eligen entre las ocho provincias de la comunidad. En el caso de que ningún partido logre alcanzar esa barrera de los 55 escaños, el sistema parlamentario abre la puerta a las negociaciones con otros grupos políticos o, al menos, a negociar la abstención de terceras fuerzas para poder sacar adelante la investidura y comenzar la legislatura





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