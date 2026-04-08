Juana Martín: Un Viaje por los Rincones de París que Inspiran a la Diseñadora

La diseñadora Juana Martín, habitual en la Semana de la Alta Costura de París, revela sus lugares favoritos en la ciudad, compartiendo una visión personal y emotiva de sus experiencias y fuentes de inspiración. Desde el barrio de Le Marais hasta los cafés y restaurantes emblemáticos, esta guía ofrece una mirada íntima a la vida parisina de la diseñadora.

La diseñadora cordobesa Juana Martín , reconocida por sus colecciones en la Semana de la Alta Costura de París , comparte sus recuerdos y direcciones predilectas en la capital francesa, ofreciendo una visión personal y emotiva de la ciudad. Para Juana, París es mucho más que un lugar de trabajo; es un espacio donde se permite sentir, observar y renovar su ilusión, viviendo la experiencia desde la emoción.

En esta guía, la diseñadora revela sus lugares favoritos, donde encuentra inspiración y conexiones significativas, destacando la importancia de la autenticidad y el detalle en su vida y obra.\El barrio de Le Marais ocupa un lugar especial en el corazón de Juana Martín, describiéndolo como un espacio donde la historia y la modernidad conviven en perfecta armonía. La diseñadora se identifica con esta dualidad, disfrutando de perderse por sus calles, descubriendo pequeños escaparates y talleres que evocan sus raíces y su entendimiento del oficio artesanal. Para ella, Le Marais es un reflejo de su propia identidad, una conexión con lo humano y una fuente constante de inspiración. Asimismo, el Museo de Artes Decorativas se presenta como un refugio de creatividad, donde la moda dialoga con otras disciplinas. La diseñadora se siente profundamente inspirada por la exhibición de piezas históricas, textiles y bordados, mostrando respeto por el trabajo artesanal, que considera fundamental en su ADN. El Jardín de las Tullerías, con su equilibrio entre estructura y libertad, es otro de los escenarios que influencian sus creaciones. La luz de París, los paseos por la orilla del Sena y los cambios en el cielo sobre los puentes se traducen en la paleta de colores y el movimiento de los tejidos que caracterizan sus diseños. El Hotel Bristol, con su elegancia tranquila y trato cercano, se convierte en un hogar lejos de casa para la diseñadora, valorando la conexión personal que ofrece en sus viajes de trabajo.\En cuanto a gastronomía y ocio, Langosteria se destaca como el restaurante favorito de Juana Martín, un lugar especial para compartir momentos con amigos y disfrutar de su deliciosa pasta con bogavante. Los cafés también juegan un papel crucial en su experiencia parisina, siendo espacios para la observación y la inspiración. El Café de Flore, con su ambiente mágico, y los pequeños cafés donde puede dibujar y escribir, son lugares íntimos en medio del ritmo frenético de la moda. En cuanto a las compras, Juana Martín aprecia tanto las grandes tiendas como las pequeñas boutiques y talleres de Le Marais, donde encuentra objetos con historia, como botones antiguos, cintas y libros, que considera esenciales para su trabajo. Para ella, el lujo reside en el detalle, en lo que tiene alma y conecta con sus raíces, valorando la autenticidad y la artesanía en todas sus expresiones





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