Juana Hernández y Juanma Santana impulsan el Camino de Santiago de Gran Canaria

Los jubilados Juana Hernández y Juanma Santana promueven altruistamente la ruta de 66 km del Camino de Santiago de Gran Canaria sin apoyo institucional.

Los jubilados Juana Hernández y Juanma Santana llevan años divulgando de forma altruista el Camino de Santiago de Gran Canaria, una ruta de 66 kilómetros que buscan preservar y dar a conocer. Esta senda histórica une dos de los tres templos jacobeos del mundo junto a la catedral de Santiago: la iglesia de San Bartolomé, en Tunte, donde se conserva la imagen del apóstol, y Santiago de los Caballeros, en Gáldar.

Origen legendario de la peregrinación

La leyenda cuenta que a finales del siglo XV, una embarcación naufragó en la costa meridional de la isla de los náufragos ascendieron entre las escarpadas paredes del barranco de Fataga hasta el lugar que hoy se conoce como Lomo Santiago, junto al pueblo de Tunte. Allí construyeron la iglesia que acogió la imagen del apóstol para agradecer su suerte, dando origen al Camino de Santiago de Gran Canaria.

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Aunque la ermita original había desaparecido hacía un siglo, la tradición peregrina se mantenía. Los nativos de la isla peregrinaban desde cualquier punto de la isla hasta Tunte a pedirle al Apóstol Santiago, como se hace en Compostela, manteniendo viva la fe y la historia local a lo largo de los siglos.

La decisión de promover la ruta sin ayuda oficial

Juana Hernández y Juanma Santana, una pareja de jubilados de 62 y 66 años respectivamente, descubrieron la falta de apoyo institucional durante su estancia en un hotel en La Cruz de Tejeda en 2015. Al observar que peregrinos procedentes de todo el mundo llegaban a su alojamiento y sorprendentemente no existía ningún apoyo ni promoción del Camino grancanario por parte de las instituciones locales, decidieron ponerse manos a la obra.

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La pareja creó un sello propio y desarrolló señalización para guiar a los viajeros, otorgando credenciales a quienes completaban la ruta de manera particular. Juanma Santana y Juana Hernández han trabajado incansablemente para dar visibilidad a una ruta que, durante 400 años, había estado reducida a una ceremonia eucarística cada 25 de julio y una peregrinación conmemorativa.

Reconocimiento oficial y características técnicas

El Camino de Santiago de Gran Canaria se oficializó como tal en 1965, cuando el papa Pablo VI otorgó una bula papal concediendo a los peregrinos que alcanzaran la parroquia de Santiago de los Caballeros de Gáldar los mismos privilegios que los de la Catedral de Santiago de Compostela.

El recorrido de 66 km entre montañas presenta un desnivel positivo de 2.700 metros y negativo de 2.600, un desafío que los más entrenados pueden realizar en tres etapas. No obstante, los propios Juana y Juanma recomiendan hacer la ruta en cinco días para disfrutar plenamente del camino y del paisaje natural de la isla.

Impacto espiritual y reconocimiento internacional

La labor de la pareja comenzó a cobrar notoriedad en 2016, cuando Juanma Santana recibió una llamada desde Madrid de la escritora Isabel Albella Sánchez, quien había incluido la ruta grancanaria en un libro sobre el Camino de Santiago Francés. Este evento marcó un antes y un después en la difusión de la historia local.

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El Camino de Santiago de Gran Canaria atrae a personas que no son católicos y ofrece una experiencia espiritual en un entorno mucho más solitario. Los peregrinos pueden encontrarse con una sola persona o con nadie, siendo atendidos en la montaña por la comunidad local y por aquellos como Juana y Juanma que dedican su tiempo a mantener viva esta tradición única.