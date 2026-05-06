Juana de Castilla: Una vida de usurpaciones, traición y olvido en la historia de España

El historiador Eduardo Juárez Valero analiza en su obra Juana de Castilla la compleja y trágica vida de la hija de los Reyes Católicos, cuya existencia estuvo marcada por la usurpación de sus derechos, el encierro y el olvido histórico. A través de un análisis exhaustivo, el autor explora las dimensiones políticas, dinásticas y personales de una figura clave en la historia de España.

La vida de Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, es un testimonio de las luchas de poder, la traición y el abandono que marcaron su existencia.

Nacida como tercera hija de los Reyes Católicos, su destino estuvo siempre en manos ajenas, sometida a las ambiciones de su padre, su esposo y su hijo mayor. Su historia, llena de usurpaciones y conspiraciones, la convirtió en un personaje incómodo en el complejo tablero político de su época. Juana, reina de vastos territorios que nunca gobernó, falleció en 1555 en el palacio real de Tordesillas, tras más de cuatro décadas de encierro bajo el pretexto de su supuesta locura.

Eduardo Juárez Valero, en su obra Juana de Castilla, analiza con rigor las múltiples dimensiones de su vida, desde lo político hasta lo sentimental, destacando la pasividad con la que Juana enfrentó su destino. Siempre en el fondo del escenario, fue testigo de cómo se tomaban decisiones sobre su propia existencia, como un actor principal sin diálogo.

La historiografía ha tenido dificultades para revelar cómo reaccionó Juana a su internamiento en Tordesillas, si lo vio como algo temporal o como un encarcelamiento definitivo para mantenerla alejada del poder. Aunque tuvo una última oportunidad de ocupar espacios que se le habían negado durante la revolución comunera de 1520, su derrota marcó su olvido definitivo.

Juárez Valero destaca el carácter pasivo de Juana, siempre sometida a voluntades ajenas, y cómo su paso por la historia ha sido en silencio o en tercera persona. La política matrimonial de los Reyes Católicos, diseñada para aislar a Francia y unificar los territorios peninsulares, convirtió a Juana en heredera de las coronas de Castilla y Aragón, así como de los dominios en Europa y el Nuevo Mundo.

Sin embargo, su matrimonio con Felipe de Habsburgo marcó el inicio de un penoso capítulo de usurpación de sus derechos legítimos. La muerte de Isabel la Católica y la lucha de poder entre Fernando el Católico y Felipe de Habsburgo, con Juana como espectadora atormentada, agravó su situación. Aunque se ha imaginado a Juana presa de una pasión ardorosa por su marido, el historiador señala que más bien parecía estar atrapada entre la espada y la pared.

El relato de Juárez Valero sobre estos años cruciales de la historia de España es vibrante y riguroso, mostrando cómo Juana fue apartada del poder y reducida a una figura esquematizada, ignorada y sumida en el olvido





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