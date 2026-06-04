Juan y Medio opina sobre los impuestos en España

El presentador de un programa de televisión opina sin filtros sobre los impuestos que tiene que pagar al año en España y defiende la necesidad de la financiación de los servicios públicos.

Juan y Medio, presentador de un programa de televisión, opina sin filtros sobre los impuestos que tiene que pagar al año en España . Según él, trabaja más de medio año para el país, pero lo hace con gusto, siempre que los resultados se disfruten por la ciudadanía .

Explica que no le duele contribuir porque ve el resultado en su día a día y que la financiación de los servicios públicos es necesaria y responsabilidad de todos. Sin embargo, también matiza que debe estar destinado a toda la ciudadanía y no solo a las élites.

Además, compara los impuestos con otras situaciones cotidianas en las que también pagamos por un servicio, como cuando vamos a un restaurante o a un hotel





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