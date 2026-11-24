El candidato del PP al Senado por Sevilla, Juan Ávila, lanza su respaldo a Alberto Núñez Feijóo y define las líneas rojas electorales de cara al 29N.

Juan Ávila, cabeza de lista del Partido Popular al Senado por la provincia de Sevilla, ha solicitado a la ciudadanía que brinde una oportunidad decisiva a Alberto Núñez Feijóo para asumir la dirección del gobierno español. En el contexto de la campaña electoral previa al 29 de noviembre, Ávila ha caracterizado al líder popular como un hombre de palabra, serio, buen gestor y una persona con dignidad. Esta valoración forma parte fundamental del programa del PP para esa jornada electoral, el cual incluye 249 medidas específicas orientadas a la reconstrucción nacional.

Crítica al gobierno de Sánchez y liderazgo popular

Desde el hotel Novotel de la capital hispalense, Juan Ávila ha manifestado que el próximo gobierno, del cual está completamente convencido que estará encabezado por Núñez Feijóo, debe derribar los muros que, a su juicio, ha construido el sanchismo. El candidato del Partido Popular al Senado por la provincia de Sevilla ha lamentado profundamente cómo se ha instaurado la mentira en la política española. Durante su intervención, ha definido al actual presidente del gobierno como la persona que más ha mentido en la historia de España, una situación que considera antitética a los valores de la profesión política.

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Ávila ha explicado que vivir con la conciencia de haber mentido y permanecer en el poder movido solo por la ambición es una característica que ha reservado para dictadores importantes de la historia, como Hitler y Mussolini. Ha afirmado que muchos socialistas de bien, no sanchistas, necesitan verdad, confianza y tranquilidad. Por ello, considera que es el momento oportuno para dar una oportunidad a Núñez Feijóo, a quien califica como el hombre adecuado para evitar decepciones y restaurar la honestidad en la gestión pública.

Expectativas electorales y proyección parlamentaria

El empresario del sector de la automoción y alcalde de Carmona desde el año 2011 ha reconocido que los últimos datos disponibles apuntan a un apoyo parlamentario entre 130 y 140 escaños. Esta cifra, aunque aún está sujeta a la dinámica de los días restantes de campaña, refleja la confianza del Partido Popular en su capacidad para ganar las elecciones. Juan Ávila ha destacado que los españoles han aprendido de los últimos ocho años, lo que podría traducirse en un voto más responsable y alejado de las dudas generadas por la propaganda socialista.

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Ávila ha señalado que el arco parlamentario y los datos actuales presagian una victoria clara del Partido Popular, similar a la obtenida en las anteriores convocatorias electorales. Ha criticado la afirmación de Pedro Sánchez de que volvería a ganar, argumentando que nunca ha logrado una victoria real. El senador ha expresado su optimismo ante la posibilidad de que el Partido Popular forme un gobierno exclusivo, aunque ha dejado abierta la puerta a la negociación con otros partidos del arco parlamentario si fuera necesario.

Líneas rojas y prioridades para Andalucía

En lo que respecta a la configuración del futuro ejecutivo, la única línea roja infranqueable para el Partido Popular, según ha subrayado Juan Ávila, es pactar con Bildu, los herederos de ETA. Ha considerado que ningún político honesto con sensibilidad y dignidad cruzaría esa línea roja. Además, ha cuestionado la veracidad de las declaraciones de Sánchez anteriores a las elecciones sobre no pactar con Bildu ni aplicar la amnistía.

Con respecto a las expectativas de gobierno, el candidato ha afirmado que la única prioridad de Alberto Núñez Feijóo es ganar con mayoría absoluta, tal como ocurrió en Galicia. Ha recordado que el presidente popular ha ganado cinco elecciones, cuatro con mayoría absoluta en la Junta de Galicia y las nacionales, donde quedó a siete escasos votos de poder ejercer. Ávila ha identificado la industrialización como la gran esperanza para la comunidad y ha resaltado la experiencia de gestión de Feijóo, quien sabe bien lo que implica dirigir una institución compleja.