Juan Soto Ivars alerta de que la derrota electoral de Podemos en Madrid el 29 de noviembre provocaría una crisis interna sin precedentes. El escritor analiza las consecuencias de perder representación y fondos.

El escritor y periodista Juan Soto Ivars ha emitido una advertencia contundente sobre el futuro inmediato de la formación política Podemos si no logra mantener su representación parlamentaria en las elecciones generales del 29 de noviembre. Soto Ivars ha detallado un escenario hipotético en el que la falta de escaños en la circunscripción de Madrid desencadenaría una crisis institucional y económica irreversibile para el partido morado, calificando el posible resultado como un evento político de magnitud histórica.

Escenario de colapso estructural y financiero

La premisa central expuesta por Juan Soto Ivars sostiene que la ausencia de diputados provocaría la eliminación inmediata de la figura de Irene Montero del escenario político activo, lo que derivaría en la pérdida automática de los salarios públicos correspondientes a los cargos. Además de las implicaciones personales para la lideresa, el análisis apunta a un colapso financiero sistémico que incluiría la suspensión de los fondos públicos destinadosexclusivamente a la influencia política, lo que vaciaría de recursos la operación diaria de la organización.

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Las consecuencias materiales de esta hipotética derrota se extenderían al cierre definitivo de canales de comunicación y entidades vinculadas al entorno de la formación, especificando el cierre de la plataforma digital Canal Red y el desaparecimiento físico del espacio social Garibaldi. Esta secuencia de eventos descrita por el escritor busca ilustrar que la pérdida de representación no sería solo electoral, sino un proceso autodestructivo que eliminaría la infraestructura operativa del partido.

Posiciones frente a los sondeos y encuestas

Mientras Soto Ivars presenta este panorama catastrófico, la dirección de Podemos mantiene una postura de confianza pública que contradice las proyecciones estadísticas vigentes. Irene Montero ha afirmado en una entrevista con la Cadena SER que su partido está encaminado a conseguir entre tres y cinco escaños, descartando tajantemente la posibilidad de no obtener ningún escaño en Madrid. Esta defensa activa busca desmentir las alarmas sobre la fragmentación del voto y la posible desaparición de la formación.

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No obstante, la realidad cuantitativa recogida por los principales centros de estudio sitúa la situación en un terreno más delicado. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), bajo la dirección de José Félix Tezanos, calcula que la formación podría no superar el umbral necesario para entrar en el Congreso. Paralelamente, la última encuesta de Sigma Dos publicada en El Mundo el pasado 22 de noviembre coloca a los morados en una posición marginal que refuerza los temores de la oposición y de analistas externos.

Estrategia de cierre de campaña y actos electorales

Ante la adversidad de los datos estadísticos, Podemos ha decidido movilizar uno de sus recursos más valiosos: la figura mediática de Pablo Iglesias, fundador del partido. Iglesias ha confirmado su presencia en el último gran acto electoral de la formación, programado para el auditorio El Hoyo en Moratalaz, con el objetivo explícito de arropar a Irene Montero y revitalizar la base de votantes.

Este mitin contará con la compañía de la propia candidata por Madrid y otros integrantes destacados de la lista, intentando contrarrestar la narrativa de declive con energía de base. La estrategia busca utilizar el carisma de sus fundadores para captar al votante indeciso en los días finales de una campaña que transcurre entre dudas y altas tensiones políticas.

Reacciones y contexto del debate electoral

El análisis de Soto Ivars no es un fenómeno aislado, sino parte de un discurso público más amplio que incluye advertencias de otros expertos y comunicadores. Figuras como Vicente Vallés han señalado que la campaña se desarrolla en un clima de incertidumbre generalizada, afectado por problemas logísticos y percepciones de fraude, mientras que otros comentaristas como Carlos Herrera anticipan que el debate televisivo a cuatro podría ser el punto de inflexión decisivo.

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La tensión se extiende también a la evaluación de los candidatos de otros partidos, con análisis grafológicos sobre las firmas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y opiniones sobre la estrategia del PSOE. En este contexto, la advertencia de Soto Ivars sobre el divorcio político en Podemos resuena como un recordatorio de las altas stakes que enfrenta la izquierda republicana en las urnas del próximo 29 de noviembre, donde la diferencia entre sobrevivir o desaparecer depende de una cifra concreta de votos en Madrid.