Juan Roig apoya a los agricultores y cancelan protestas tras accidente ferroviario

Juan Roing, presidente de Mercadona, defiende la rentabilidad del sector agrario. Los agricultores cancelan la tractorada en Madrid por el accidente de tren en Urda.

Juan Roig, presidente de Mercadona, ha emitido un claro mensaje de respaldo al sector primario asegurando que el país se juega la alimentación actual. En declaraciones recientes, el magnate ha destacado que los agricultores trabajan intensamente y que es imperativo que les sea rentable producir, logrando así obtener beneficios económicos suficientes para mantener la viabilidad de sus empresas y garantizar el suministro alimentario a largo plazo.

Cancelación de la tractorada por accidente ferroviario

La protesta prevista para este miércoles en Madrid ha sido cancelada de forma inmediata por las organizaciones agrarias. Esta decisión se ha tomado a raíz del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, un suceso que ha conmocionado a la nación y ha llevado a priorizar la unidad nacional sobre las disputas sectoriales. Al momento de la cancelación, la movilización ya había alcanzado una escala significativa, con al menos quinientos tractores posicionados en el centro de Madrid, demostrando la fuerza organizativa del movimiento.

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Los manifestantes habían convocado la movilización para exigir medidas urgentes que salvaguarden la sostenibilidad del campo español. Entre sus principales demandas se encuentra una reforma de la Política Agraria Común, la implantación de precios justos que reflejen los costes reales, la reducción de la burocracia administrativa y la aplicación de una fiscalidad reducida para el gasóleo profesional, con bonificaciones directas al momento de repostar.

Desequilibrio económico entre tecnología y alimentación

Roig ha subrayado la disparidad de costes entre distintos sectores de la economía española para ilustrar la dificultad del agronegocio. Ha comparado el precio que recibe el agricultor por un litro de leche con los mil euros que se pagan por un teléfono móvil. Esta comparación resalta la enorme distancia económica existente entre la industria tecnológica y la industria alimentaria, señalando que las grandes cadenas de distribución logran rentabilizar esta necesidad básica sin que el impacto económico recaiga de la misma manera sobre los productores directos.

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Los agricultores han aplazado la tractorada señalando que los costes operativos, como el gasóleo, no variarán con la tragedia. El mensaje es claro: aunque se posponga la protesta, la situación económica del campo sigue siendo insostenible y requiere una atención política inmediata. Los productores advierten que los altos costes energéticos continúan erosionando sus márgenes de beneficio, lo que pone en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones agrarias en el país.

Contexto social y prioridades nacionales

El accidente en Urda ha transformado el panorama político y social reciente, afectando profundamente al PSOE y modificando la estrategia del PP. En este contexto de duelo nacional, la cancelación de las protestas agrarias refleja una sensibilidad compartida. Sin embargo, las preocupaciones económicas de los productores permanecen vigentes, especialmente cuando otros indicadores, como la vivienda o la corrupción política, también generan desánimo y críticas hacia la gestión gubernamental actual.

La reflexión de Roig sobre la importancia estratégica de la agricultura y la ganadería resuena en un momento donde la soberanía alimentaria es un tema crucial. Al trabajar intensamente, los agricultores contribuyen a la estabilidad social y económica, por lo que su rentabilidad no es solo un problema privado, sino un asunto de interés general. Garantizar que los precios sean justos es esencial para mantener un sector vivo y capaz de alimentar a la población en el futuro cercano.