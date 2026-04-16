Juan Ortega: El alma del toreo entre la perfección y el arrebato

El torero sevillano Juan Ortega, conocido por su estética clásica y su búsqueda incansable de la perfección, reflexiona sobre su evolución personal y profesional, la influencia del COVID-19 en su estilo y su relación con la crítica y el miedo en el ruedo. Ortega, que transita un momento cumbre en su carrera, comparte sus inquietudes artísticas y su ambición por expresar la verdad del toreo, incluso cuando ello implica salirse de los cánones de lo correcto.

Una maleta de piel labrada, testigo mudo de viajes y esencias, define la identidad de Juan Ortega . Nacido en Sevilla en 1990, su figura evoca una época dorada, marcada por la búsqueda perpetua de lo antiguo, una obsesión por la perfección y el detalle exacto que se manifiesta en cada uno de sus movimientos. Esa maleta, objeto de deseo que persiguió durante meses hasta encontrarla en Italia, es hoy el recipiente de su atuendo de torear, al igual que su mente alberga el hilo conductor del toreo, esa corriente pura que le impulsa a buscar las fuentes más auténticas de la tauromaquia.

Su aire, de joven señor de otro tiempo, se complementa con una mirada azul que a veces se pierde en largos silencios, instantes de introspección antes de desgranar ante el entrevistador un proyecto claro, el de las fotografías que ha fabulado en casa, casi como si fueran faenas, y que encuentran en Pepe Aymá un comprador entusiasta. Desea desnudarse ante la cámara, mostrarse sin dobleces, sin artilugios. Pocos adivinarían que tras esa claridad de pensamiento se esconde un dolor profundo, una dualidad que Ortega expone con una pausa reflexiva, consciente de que la persecución de la perfección puede rozar lo correcto, lo predecible.

Su ambición es, sin duda, artística, y su nombre resuena en los carteles de las ferias más importantes de España. Confiesa que hay aspectos de su vida que solo confía a la divinidad. El eco de su regreso a Sevilla, su plaza, donde sublimó el toreo en 2024, aún resuena. Hoy, su paseo se une al de Morante de la Puebla, un encuentro de estilos y saberes. Han transcurrido seis años desde la oscuridad de la pandemia, un periodo que para Ortega supuso un renacer.

Preguntado sobre cómo ha cambiado, responde con la serenidad de quien ha vivido y sentido intensamente. La madurez personal, forjada a través de las experiencias, las alegrías y los sufrimientos, ha marcado su forma de ser. Como bien sostiene el maestro Emilio Muñoz, la vida se torea como se es y como se está. Ahora, con más bagaje vital, su expresión en el ruedo es más profunda. Forma parte de esa generación de toreros que, al resurgir de la pandemia, capturó la atención de una nueva hornada de aficionados, devolviéndoles la mirada hacia el clasicismo.

Ortega no busca deliberadamente ser un tipo de torero específico; su crecimiento es orgánico, nutrido por aquello que le alimenta. La naturalidad, para él, reside en no buscarla, ya que cualquier artificio la desvirtúa. Delante del toro, no brota lo que uno pretende ser, sino lo que verdaderamente se lleva dentro, y es el propio astado quien, a través de su lidia, nos coloca en nuestro sitio, en nuestra esencia.

La forja de su carácter ha estado marcada por golpes significativos. Los sufrimientos personales, los episodios que dejan cicatrices imborreras, y la ausencia de seres queridos son heridas que arañan el alma. A esto se suman ciertos toros que, por no haber estado a la altura esperada, persisten en su memoria, y aquellos otros que le han provocado un miedo visceral. Estos toros, o más bien la mirada de algunos de ellos, le desvelan por las noches. En cuanto a las críticas, especialmente las duras, como aquella que le comparó con las ruinas de una tarde mientras Pablo Aguado levantaba un prodigio, Ortega tiene una postura definida.

Si la crítica no se alinea con lo que él ha sentido en la arena, no le afecta. Sin embargo, cuando coincide con su propia percepción de la faena, cuando el crítico ha captado su frustración, entonces sí le hunde. El motivo es claro: hay momentos en que uno desea expresar algo y el corazón no responde, y cuando esta impotencia es percibida por quien observa, la decepción es mayúscula. La opinión de maestros como Pepe Luis Vargas, quien le ha dicho que ha estado “hecho una porquería”, le duele precisamente porque reconoce la verdad en sus palabras.

El momento actual de su carrera es un cúmulo de éxitos, encontrándose anunciado en prácticamente todas las ferias y ocupando los puestos más altos del escalafón, algo inédito para él. Se siente como el Betis, un equipo que, en las primeras jornadas de liga, lidera la clasificación. La posibilidad de torear frecuentemente, algo que experimentó intensamente el pasado año con casi sesenta corridas, incluso en jornadas consecutivas, lejos de pesarle, le ha beneficiado. El toreo seguido le ha permitido superar miedos y afianzar una confianza que se traduce en seguridad delante del toro.

Esta seguridad, ¿es sinónimo de oficio? Para Ortega, el oficio es una herramienta indispensable para poder expresar la verdad, someter a los toros y no limitarse a las faenas de trámite. La actitud positiva de este año se percibe como una continuidad de la segunda mitad de la pasada temporada, donde fue adquiriendo un punto de “salvajismo” controlado. Su ambición no se cifra en el dinero o las orejas, sino en querer ser el mejor, en torear mejor que nadie. Sin embargo, es consciente de que ese perfeccionismo a veces puede lindar con lo correcto, con lo predecible, pudiendo llegar a aburrir al público si se busca excesivo control.

La búsqueda de lo más profundo y arrebatado, de salirse de lo estrictamente correcto y controlado, es un camino que ha ido transitando con los años, y que le acerca a la esencia del toreo. Incluso Morante de la Puebla, al ser preguntado por él, reconoció su buen corte, pero apuntó una carencia fundamental: “Le falta tragarse la camisa”. Esta apreciación encapsula la tensión entre la técnica depurada y el arrebato que define la expresión máxima del arte taurino, un equilibrio que Juan Ortega persigue con tenacidad y alma.





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