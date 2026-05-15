Juan Moreno anuncia medidas para hacer más operativo y eficaz el ámbito sanitario en la próxima legislatura

El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha admitido que se han detectado problemas en el ámbito sanitario y ha comprometido a hacer una reforma más operativa y eficaz en la próxima legislatura. También ha asegurado que tratarán de reducir los tiempos de espera para tener una cita en Atención Primaria mediante refuerzos de las plantillas.

El presidente de la Junta, Juan Moreno , ha admitido este viernes que se han detectado problemas en el ámbito sanitario y ha comprometido a hacer una reforma más operativa y eficaz en la próxima legislatura.

También ha asegurado que tratarán de reducir los tiempos de espera para tener una cita en Atención Primaria mediante refuerzos de las plantillas. A pesar de haber incrementado el presupuesto en 9.000 millones de euros, haber introducido 33.000 sanitarios y haber construido 113 nuevas infraestructuras sanitarias, siguen teniendo problemas como la lista de espera quirúrgica.

Moreno ha reconocido que en algunos distritos sanitarios los tiempos de espera son demasiado elevados y ha anunciado que en la próxima legislatura va a recortarlos con refuerzos. También se ha referido a los problemas para cubrir plazas de sanitarios en pueblos pequeños y zonas del interior de Andalucía y ha asegurado que se introducirá un complemento económico y que la Junta tratará de establecer incentivos como viviendas gratuitas u otras ayudas para motivar que puedan ir médicos a esas zonas más complejas.

Moreno ha considerado que lo ocurrido fue un error serio en la información y lo ha atribuido a un fallo técnico. También ha anunciado la creación de una mesa para que la relación con la Administración sea más fluida y reducir la burocracia, y ha asegurado que la Junta va a digitalizar 25 procesos burocráticos.

Además, ha defendido la innovación en la agricultura para lograr hacer productos que aguanten más el calor y con menos consumo de agua. También ha denunciado que el sistema de dependencia debe ser financiado al 50% entre la Administración Central y la Junta, pero en la actualidad el 76% de la financiación recae en el Gobierno andaluz.

Por otro lado, Moreno ha dado la sorpresa y se ha metido de nuevo a cantante al interpretar el himno de campaña del PP: 'Kilómetro sur'





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