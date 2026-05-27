Juan Mayorga estrena en La Abadía su obra 'Los yugos', inspirada en informes médicos de una guerra

El dramaturgo español Juan Mayorga dirige por primera vez su obra 'Los yugos', una pieza inspirada en miles de informes médicos de un hospital psiquiátrico balear que evidenciaban internamientos masivos tras la Guerra Civil. La función, que se estrena en el Teatro de La Abadía, aborda la memoria, la represión y la zona gris moral del ser humano.

El dramaturgo Juan Mayorga encontró la inspiración para una de sus obras más celebradas en un artículo de prensa publicado en marzo de 1995. La noticia relataba el descubrimiento de miles de informes médicos de ingreso del Hospital Psiquiátrico de Baleares en un mercadillo de Palma de Mallorca.

Muchos de esos documentos correspondían a pacientes recluidos durante la Guerra Civil Española y los años inmediatamente posteriores, lo que sugería una frecuencia de ingresos anormalmente alta en tiempos de conflicto. Mayorga reflexionó sobre tres posibles explicaciones: que se tratara de personas enloquecidas por los horrores de la guerra, que buscaran refugio en el asilo, o que fueran individuos perfectamente sanos internados como método de represión política.

Este hallazgo periodístico le impulsó a escribir una obra de ficción, no un documento teatral, para explorar estas complejidades. La acción se sitúa en el psiquiátrico de San Miguel, un sanatorio en una isla sin nombre, en un país anónimo que ha sufrido una guerra y una dictadura no especificadas, creando un espacio universal donde los espectadores puedan proyectar cualquier contexto de violencia estatal.

En este entorno, vientos de cambio soplan con la llegada de Benet, una especialista recién incorporada que maquina la destitución de Garay, la directora que ya ocupaba el cargo en tiempos de guerra. La joven descubre indicios que sugieren que su superiora permitió el ingreso de personas sanas en el manicomio, utilizando la institución como un instrumento de control y eliminación de disidentes.

La memoria, tanto individual como colectiva, y sus huesos, se erigen así en el núcleo vertebrador de la pieza. Pese a ello, Mayorga insiste en que no busca presentar una tesis histórica ni un discurso prefabricado sobre el pasado, sino explorar dos líneas narrativas fundamentales: la imprevisibilidad del pasado, que siempre irrumpe en el presente de formas inesperadas, y la zona gris, ese espacio moral donde el espectador se interroga sobre sus propias acciones en circunstancias extremas.

La obra utiliza la herramienta del teatro para revelar cómo la memoria puede ser a la vez luminosa, ayudando a superar realidades duras, pero también un mecanismo de evasión que nos impide enfrentar la verdad. El texto, titulado 'Los yugos', estuvo a punto de estrenarse en el Centro Dramático Nacional en 1997.

Sin embargo, un cambio de gobierno ese año provocó un relevo en la dirección de la institución, que decidió no incluir finalmente la producción. Tras ese revés, la obra ha sido montada en Verona y Gran Canaria. La versión que ahora presenta el Teatro de La Abadía, en Madrid, será la primera que cuente con el propio Juan Mayorga asumiendo la dirección escénica, una oportunidad que el autor recibió con entusiasmo y que considera clave para plasmar su visión original.

Esta回归 a los orígenes de la obra coincide además con una nueva lectura del clásico por parte de Magüi Mira, quien regresa a la esencia en 'La barraca' con una versión contemporánea y física de 'Contra Antígona', donde el protagonismo se cede a un coro de quince espectadores voluntarios, ampliando las fronteras de la experiencia teatral





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