Juan María Aburto anuncia que no se presentará a la reelección como alcalde de Bilbao en 2027

El actual alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha comunicado su decisión de no optar a un cuarto mandato en las elecciones municipales de 2027, tras once años en el cargo y frente a problemas de salud y un desgaste electoral. El PNV iniciará un proceso interno para elegir a su sucesor.

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto , ha hecho oficial este miércoles que no será candidato del PNV a la alcaldía de la capital vizcaína en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Aburto, que se convirtió en el primer edil en 2015 tras el fallecimiento de Iñaki Azkuna y la interinidad de Ibon Areso, ha comparecido junto al presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, para comunicar su decisión, argumentando que "Bilbao necesita un nuevo liderazgo". El regidor, que arrastra problemas de salud que le han obligado a ausentarse en varias ocasiones, ha señalado que en las próximas semanas se pondrá en marcha el proceso interno del partido para designar a su sucesor.

Aburto, que ha calificado de "gran honor" haber ocupado la alcaldía durante tres legislaturas, ha asegurado que se va "habiéndolo dado todo", incluso "parte de su salud". El PNV, que gobierna en coalición con el PSE-EE, afronta así la designación de un nuevo candidato para retener la alcaldía de la única capital provincial española que ha mantenido el mismo color político desde la democracia. Trece 'batzokis' deberán votar a través de un órgano llamado "interjuntas".

Entre los nombres que suenan en los mentideros internos se encuentran varios exconsejeros y dirigentes locales. La marcha de Aburto se produce tras un desgaste electoral patente en las urnas de 2023, donde su lista bajó del 42% de 2019 al 36%, perdiendo un concejal, y en un contexto de debates sobre seguridad y grandes eventos. El proceso en Bilbao se suma a los relevos ya confirmados o previsibles en otras capitales vascas como Donostia, Vitoria o Getxo





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