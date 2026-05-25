El escritor se ha mostrado muy crítico con este tipo de espectáculos multitudinarios y también con el público, que suele pagar grandes cantidades por acudiren cada fecha, llega el turno de Madrid, por donde pasarán cerca de medio millón de personas para disfrutar del espectáculo del puertorriqueño.

Juan del Val dice lo que muchos piensan sobre los conciertos de Bad Bunny en España: 'Te lo pasas regular' El escritor se ha mostrado muy crítico con este tipo de espectáculos multitudinarios y también con el público, que suele pagar grandes cantidades por acudiren cada fecha, llega el turno de Madrid , por donde pasarán cerca de medio millón de personas para disfrutar del espectáculo del puertorriqueño . que ha apostado en esta nueva gira por una gran puesta en escena y una orquesta en directo .

También por, un espacio que hace referencia a las típicas casas de un barrio de Puerto Rico y que se ha convertido en una especie de no han estado exentos de polémica. En las últimas horas posteriores a los shows de Barcelona, son muchos los asistentes que han compartido su experiencia y han mostrado auténtica locura que se vivió en el Lluís Companys este fin de semana por la Este ha sido el caso de Jordi Ferrández, un joven que acudió al primero de los espectáculos de Bad Bunny en España y que mostró laque habían vivido en la zona VIP del recinto.

"Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny.





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Conciertos Bad Bunny Puertorriqueño Madrid Puestos En Escena Orquesta En Directo Zonas VIP Experiencia Expectación Gastos Criticismo Artista Mediático Experiencia En Sí Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gastos Experiencia Expectación Gast

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bad Bunny y todos los famosos que no quisieron perderse su concierto de Barcelona: Lamine Yamal, su novia, Bad Gyal y másLa primera actuación del puertorriqueño en la Ciudad Condal congregó a numerosas celebridades de diferentes ámbitos de la sociedad española

Read more »

Pedro Ruiz's Opinion on Bad Bunny's First Spanish ConcertPedro Ruiz, a well-known Puerto Rican artist, expresses his thoughts on Bad Bunny's first concert in Spain this year, calling it a 'massive surrender' and questioning his success.

Read more »

Bad Bunny hace centro en primera actuación en BarcelonaMore than 10,000 people have attended a Puerto Rican sensation as Puerto Rican singer Bad Bunny took the stage at Estadi Olímpic Lluís Companys. Short queues and a festive atmosphere filled with Latin American flags, fans with the artist's idol, and straw hats can be seen in the video. The show was attended by various age groups from young families to groups of friends in their 20's and 30's. Catalan fans not only enjoyed the show but also heard Latin American accents, Italian, French, and English accents.

Read more »

Marc Giró, entre los famosos en la casita de Bad Bunny: 'Ya no perreo sola'El contextoMarc Giró, presentador del programa de laSexta Cara al Show, ha sido una de las estrellas que han estrenado la casita de Bad Bunny en su concierto de Barcelona. Le han acompañado Bad Gyal, Lamine Yamal y otros jugadores del Barça.

Read more »