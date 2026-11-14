Juan del Val: De la construcción a El Hormiguero, sin título académico

Juan del Val, colaborador de El Hormiguero, revela sus inicios laborales tras dejar el instituto a los 17 años y sus dificultades académicas en la EGB.

El escritor y comunicador Juan del Val, protagonista habitual de tertulias como El Hormiguero, ha desglosado su trayectoria personal destacando que su éxito no está respaldado por una educación formal convencional.

Este colaborador de Pablo Motos comparte que su formación académica se limita exclusivamente a la Educación General Básica, un nivel que completó sin aprobar el segundo curso del BUP, lo que lo obligó a ingresar al mercado laboral con apenas 17 años de edad.

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El fin de la escolarización formal

El autor madrileño ha confesado en múltiples ocasiones que su adolescencia estuvo marcada por un rendimiento escolar insatisfactorio que le generó conflictos con su entorno familiar.

En su familia materna, compuesta por 11 primos hermanos, existe una fuerte tradición profesional basada en la ingeniería, lo que exacerbó la presión que sintió al abandonar sus estudios universitarios o bachilleratos anteriores.

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Del Val admite que el sistema educativo de aquella época no fue capaz de corregir sus dificultades, aunque ha asegurado que en su vida no habita el rencor hacia esa experiencia formativa fallida.

La dureza del trabajo manual inicial

Tras dejar el instituto, Juan del Val comenzó a ganarse la vida como albañil, una profesión que ejerció durante tres años en condiciones que él mismo describe como tremendamente duras.

Esta etapa inicial de su vida laboral transcurrió entre hormigón y tierra, marcando un contraste significativo con la vida cómoda que tenía anteriormente y que se vio interrumpida por la necesidad de trabajar desde la adolescencia.

En esa época, su entorno familiar, compuesto por ingenieros y profesionales cualificados, sufría al ver a su hijo en esa situación laboral física, mientras él mismo no veía una salida clara a su malestar académico.

La transición hacia los medios de comunicación

La entrada definitiva de Juan del Val en el periodismo se produjo mediante una combinación de audacia, mentira y engaño, según sus propias palabras, al contactar con periódicos de Madrid especializados en temas de toros.

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Consiguió un puesto en El Independiente, iniciando así una carrera profesional que lo llevaría a colaborar con Clarín, Radio Nacional de España, Vía Digital y 6Toros6 antes de llegar a espacios de mayor audiencia.

Dentro de El Hormiguero, su protagonismo ha aumentado significativamente en los últimos años, consolidándose como una de las figuras más reconocidas y controvertidas del programa de Pablo Motos en su vigésima primera temporada.

Un bagaje autodidacta y profesional

A diferencia de otros comunicadores, Juan del Val se considera a sí mismo como un profesional formado enteramente por la experiencia y la práctica continua en diferentes medios de comunicación.

Su paso por Antena 3 y laSexta en años recientes refleja una trayectoria profesional sólida que ha superado sus inicios difíciles, permitiéndole convertirse en uno de los grandes superventas literarios del país actual.