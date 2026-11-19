El escritor Juan del Val analiza en 'El Hormiguero' la estrategia del PSOE para las elecciones del 29N, señalando que el partido se ha convertido en el proyecto personal de Pedro Sánchez.

El escritor y colaborador del programa de televisión ' El Hormiguero', Juan del Val, ha emitido un severo juicio sobre la actual trayectoria del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. En su intervención durante la tertulia televisiva, el comunicador expresaron su profunda tristeza al afirmar que la formación socialista está derivando peligrosamente hacia un modelo político basado en la figura de su líder, Pedro Sánchez.

El PSOE se asemeja al modelo de Podemos

Del Val sostiene que la estructura y el comportamiento del partido están perdiendo su esencia colectiva para transformarse en el proyecto personal de Pedro Sánchez. Señala que el partido se parece cada vez más a Podemos, otro movimiento político que también ha estado fuertemente centralizado en torno a su líder, Pablo Iglesias. Esta observación critica la evolución ideológica y organizativa que, según el escritor, está sufriendo la socialdemocracia española en esta campaña electoral.

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Campaña electoral y estado de ánimo del líder

El analista describe a Pedro Sánchez como una persona muy crispada y fuera de forma, señalando que parece estar al borde de desquiciarse. Del Val argumenta que la suerte ha estado en contra del partido durante la campaña, lo que podría explicar parte de la tensión que se observa. Sin embargo, insiste en que el estado emocional del candidato no es un detalle menor, ya que afecta directamente a la percepción que tienen los ciudadanos sobre su capacidad de liderazgo y gestión.

Críticas cruzadas entre tertulianos del programa

Durante el mismo programa, otros participantes también ofrecieron sus perspectivas sobre la situación política. Vicente Vallés, el presentador de 'El Hormiguero', afirmó que Pedro Sánchez es el candidato de la izquierda, pero que ahora pretende ser también el candidato de la extrema izquierda. Esta crítica se sumó a la de Susanna Griso, quien cuestionó directamente al primer ministro sobre las condiciones necesarias para que dimita, reflejando el descontento de una parte importante de la sociedad.

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Impacto en las elecciones generales del 29N

Las elecciones del 29 de noviembre se presentan como un momento decisivo, donde cada voto puede resultar crucial para determinar quién estará al frente del Gobierno durante los próximos cuatro años. La intensidad de los actos públicos y la preparación de los últimos movimientos estratégicos por parte de los candidatos reflejan la alta competitividad y la incertidumbre que caracterizan a estos comicios. La opinión de figuras como Juan del Val puede influir en la narrativa pública que rodea al partido gobernante.

Posiciones diversas sobre la estrategia socialista

Mientras algunos opinan que la imagen actual de Pedro Sánchez está beneficiando al PSOE, otros consideran que se está siguiendo el camino equivocado. La estrategia del partido parece estar polarizando opiniones, con críticos que ven una personalización excesiva del liderazgo y partidarios que defienden la necesidad de una dirección fuerte en tiempos de crisis. Esta división de criterios subraya la complejidad del panorama político español actual y la dificultad para construir consensos amplios.