Juan del Val critica la gestión de Puente por el accidente de tren

Juan del Val analiza la gestión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario, exigiendo inversión y responsabilidades claras por los fallos en las infraestructuras.

Juan del Val ha expresado su contundente opinión sobre la gestión de Óscar Puente tras el trágico accidente ferroviario ocurrido cerca de Urda. Este siniestro, que se convirtió en uno de los más graves de España, involucró la colisión entre un tren de Iryo y un AVE de Renfe en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El choque dejó múltiples fallecidos, todos ellos ya identificados, y más de un centenar de heridos, varios de gravedad.

Críticas directas a la inversión ferroviaria

Del Val, autor del libro Adamuz, no dudó en señalar las carencias estructurales del sistema como raíz del problema. Argumentó con claridad que la falta de mantenimiento y la insuficiente inversión son factores clave. Según su lógica, si una vía recibe veinte trenes diarios y al día siguiente la cifra sube a cuarenta, esa infraestructura necesita una inversión adicional inmediata. Añadió que no hace falta ser un experto para entender esta necesidad básica de adaptación.

Also read Gonzalo Miró defiende a Óscar Puente y pide calma ante la tragedia

El político hizo referencia a las advertencias previas de expertos y sindicatos que han denunciado durante años la desatención hacia las necesidades técnicas de las infraestructuras españolas. Tras el accidente de Adamuz, los sindicatos convocaron huelgas exigiendo mejoras en la infraestructura, la inversión y el personal, demandas que considera ignoradas por la administración actual. Esta persistencia en el subfinanciamiento explica, según él, la vulnerabilidad del sistema ante un aumento de la demanda.

Mecanismo del fallo y responsabilidades

El accidente se produjo por una serie de errores consecutivos que culminaron en la colisión frontal por detrás. Inicialmente, falló el sistema LZB, encargado de controlar la velocidad y la seguridad de los trenes. Posteriormente, el ministro de Transportes informó que desde el centro de control de Adif se autorizó al AVE a circular con normalidad. Sin embargo, este tren avanzó hacia un vagón de Iryo que estaba parado frente a él, provocando el impacto.

Advertisement

Esta secuencia de eventos ha generado un intenso debate sobre quién asume la responsabilidad final. Mientras que Óscar Puente ha intentado explicar los fallos técnicos, la oposición y otros sectores políticos le reclaman su dimisión por su gestión ferroviaria. Del Val criticó duramente la estrategia del ministro de intentar desviar las culpas hacia los trabajadores de la compañía ferroviaria, tildando esta actitud de inmoral tanto para un político como para una persona.

Comparación con otros países europeos

Uno de los puntos más destacados de la crítica de Del Val fue la comparación con el gasto en infraestructuras de otros países europeos. Señaló que España gasta casi la mitad que el resto de Europa en el mantenimiento y modernización de sus redes ferroviarias. Esta disparidad financiera explica, en su opinión, por qué las demandas de los expertos y trabajadores no se han atendido adecuadamente, a pesar de las advertencias prolongadas.

Del Val enfatizó que es necesario retrotraerse a lo ocurrido antes del accidente para comprender la magnitud del descuido. Preguntó directamente si las recomendaciones de los expertos, que llevan mucho tiempo pidiendo mejoras, han sido escuchadas por la administración. Su mensaje es que esconder la verdad detrás de la complejidad técnica de los sistemas ferroviarios no es más que una forma de confundir a la ciudadanía.

Debate sobre la comunicación política

El programa también abordó la actividad de Óscar Puente en redes sociales, un tema recurrente en sus críticas. Del Val rechazó la idea de usar el número de tuits como escudo para justificar la supuesta inutilidad administrativa del ministro. Consideró lamentable que se valore a un político por fomentar la confrontación en lugar de por su gestión efectiva. Afirmó que criticar un sketch con Marc Giró es de mal gusto, pero no constituye el problema central de la situación.

Advertisement

En la tarde del 3 de noviembre, se prevé que Óscar Puente comparezca en el Congreso para rendir cuentas sobre el accidente. Las tertulias televisivas del fin de semana y del 2 de noviembre, festivo en algunos puntos de España, han estado marcadas por el análisis de las declaraciones del ministro. La oposición insiste en que la gestión de Puente no ha sido la adecuada, y la sociedad espera una respuesta clara sobre las responsabilidades y las medidas correctivas que se tomarán para evitar nuevas tragedias en el sistema de transporte español.