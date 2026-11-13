Juan del Val critica a Pedro Sánchez tras el discurso de Begoña Gómez en Sevilla

El escritor Juan del Val critica en El Hormiguero el discurso de Begoña Gómez en el mitin del PSOE en Sevilla, celebrado antes de las elecciones del 29 de noviembre.

El escritor y colaborador de El Hormiguero Juan del Val ha criticado sin rodeos el discurso que Begoña Gómez pronunció en el mitin del PSOE celebrado en Sevilla el jueves 12 de noviembre. La intervención de la esposa del presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, abrió la campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Del Val expresó su opinión en la tertulia del programa de Antena 3 emitida ese mismo jueves. Su valoración se centró en las palabras de Begoña Gómez y en la respuesta que, según el escritor, merecen los méritos atribuidos al presidente del Gobierno.

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Juan del Val cuestiona los méritos atribuidos a Pedro Sánchez

Juan del Val considera que las medallas que reclama el Gobierno de Pedro Sánchez deben ser las justas. Con esa afirmación resumió su postura frente al discurso pronunciado en Sevilla.

Según el escritor, durante la dictadura las mujeres no podían cobrar un sueldo ni trabajar si su marido no les daba permiso. Del Val sostuvo que esa situación se produjo durante décadas en España.

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El escritor afirmó que, mucho antes de Pedro Sánchez, las mujeres ya podían ser dueñas de sus vidas gracias a figuras como Felipe González y Adolfo Suárez. Del Val señaló que el presidente del Gobierno detesta a esos dirigentes.

Reacciones de Carlos Herrera y Tomás Gómez

El periodista Carlos Herrera sostuvo que Pedro Sánchez tira de Begoña Gómez para atraer el voto femenino. Herrera añadió que Begoña Gómez es inocente, pero que Ábalos y Koldo son corruptos.

Tomás Gómez, exsecretario del PSOE en Madrid, afirmó que Pedro Sánchez está desquiciado y que ha perdido los papeles. Gómez aseguró que nunca había visto una campaña en el partido como la actual.

En su discurso, Begoña Gómez se dirigió a las votantes como militante del Partido Socialista Obrero Español y pidió seguir eligiendo su camino. También recordó que los avances de las mujeres son fruto del esfuerzo de generaciones anteriores, desde las abuelas y las madres hasta las hermanas.

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Campaña electoral hacia la cita del 29 de noviembre

La polémica se produce en el arranque de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Las intervenciones de Juan del Val y de los dirigentes citados muestran el tono crítico con el que el debate político entra en esta fase.

Begoña Gómez cerró su intervención afirmando que las mujeres son las autoras de su propia vida. Esa frase se ha convertido en el eje de las reacciones posteriores al mitin de Sevilla.

Los partidos seguirán desplegando sus estrategias hasta la cita con las urnas del 29 de noviembre. El debate sobre el papel de Begoña Gómez en la campaña socialista continuará en los medios y en las tertulias.