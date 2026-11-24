El escritor Juan del Val analiza el 'cara a cara' entre el líder del PP y Pedro Sánchez, calificando la actuación del presidente como desconocida y poco creíble ante los electores.

El escritor y colaborador de ' El Hormiguero', Juan del Val, ha ofrecido un análisis detallado sobre el reciente enfrentamiento televisivo entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. Aunque reconoce explícitamente que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue el ganador indiscutible del debate, el autor ha destacado con severidad la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta crítica proviene de una perspectiva que valora la coherencia política y la capacidad de respuesta directa ante las preguntas incómodas.

Crítica directa a la actuación de Pedro Sánchez

Juan del Val ha afirmado categóricamente que, si bien Feijóo dominó la contienda intelectual, la figura central del debate no fue realmente Pedro Sánchez. Según el escritor, el presidente del PSOE apareció en el estudio con una actitud poco habitual, distante de su estilo habitual de combate político. Del Val señaló que Sánchez es un adversario complejo con el que resulta muy difícil debatir, sin embargo, durante este encuentro específico, pareció estar completamente ausente o desconectado. La percepción general es que no logró conectar con la audiencia ni defender su trayectoria con la firmeza esperada.

Also read Tomas Gómez critica a Pedro Sánchez: autoritario e ira contenida

Preguntas incómodas sobre financiación y legado

Durante el 'cara a cara', que tuvo una duración de casi dos horas, se abordaron temas sensibles como la lucha contra la corrupción, la vivienda y la inmigración. Alberto Núñez Feijóo logró acorralar al presidente en lo referente a casos de corrupción y desmontó sistemáticamente el legado del PSOE durante su mandato en La Moncloa. Un momento crítico occurred cuando se preguntó a Sánchez directamente sobre la financiación de su campaña, a lo cual no respondió adecuadamente. Del Val consideró que esta evasión es incoherente con la imagen que suele proyectar, subrayando que no actúa como el 'Sánchez' conocido por sus opositores.

Advertisement

Desconexión entre el político y la realidad

El colaborador de Nuria Roca, que ha mostrado sorpresa ante la narrativa de victoria popular, también ha comentado cómo la imagen proyectada por el jefe del Ejecutivo no resulta creíble. Señaló ejemplos concretos, como la respuesta dada sobre las indemnizaciones en lugar de abordar su ausencia en el funeral de las víctimas del accidente de tren. Esta desconexión entre la realidad de los hechos y la respuesta política generó la impresión de que el presidente estaba 'desaparecido'. Del Val insiste en que esa actitud no corresponde con el carácter político que se le conoce habitualmente.

Implicaciones para la campaña electoral

A pesar de la clara victoria narrativa de Feijóo, Juan del Val ha mostrado reticencia a afirmar con certeza si esto tendrá repercusiones electorales inmediatas para el PP. No obstante, advierte sobre las consecuencias negativas para la imagen de Pedro Sánchez. El escritor ha calificado al presidente de 'muy crispado y fuera de forma', sugiriendo que está al borde de desquiciarse durante la campaña. Esta percepción de inestabilidad podría influir en los indecisos que aún no han definido su voto antes de las elecciones generales del 29N.