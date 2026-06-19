Juan del Val analiza el apoyo de Pedro Sánchez a Zapatero en el caso Plus Ultra: "No le queda más remedio"

El escritor Juan del Val opina en 'El Hormiguero' sobre la defensa del presidente del Gobierno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra. Del Val asegura que Sánchez no tiene otra opción que apoyar a Zapatero porque una eventual implicación del exdirigente socialista en el rescate de la aerolínea afectaría al Ejecutivo.

El escritor Juan del Val ha analizado en el programa 'El Hormiguero' las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , en defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero , imputado en el caso Plus Ultra.

Zapatero compareció ante la Audiencia Nacional imputado por presuntos delitos de blanqueo, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, relacionado con el rescate de la aerolínea. El juez instructor, tras su declaración, decidió citar como testigo al empresario Juan José Díaz, lo que fue interpretado como un respaldo a Zapatero. Sánchez había afirmado que confía en su inocencia y que todos los presidentes reciben regalos, mostrando su apoyo y empatía con la situación judicial de Zapatero y su familia.

Durante la tertulia televisiva, la periodista Cristina Pardo criticó que Sánchez haya defendido a Zapatero en nombre de todo el partido, cuestionando si el PSOE al completo debe apoyarlo. Juan del Val discrepó de esta visión y argumentó que Sánchez no tiene más opción que respaldar a Zapatero, ya que una eventual implicación del expresidente en el rescate de Plus Ultra podría arrastrar al Gobierno.

Para Del Val, el PSOE es sinónimo de Pedro Sánchez desde hace años, por lo que el presidente se ve obligado a hablar en nombre de toda la formación.

"No le queda más remedio que apoyar a Zapatero. Si se demuestra que ha intervenido en un rescate, ya estamos hablando de la implicación del Gobierno", sentenció el escritor. Este caso ha generado un amplio debate político y mediático, con voces críticas dentro del propio PSOE, como las de Emiliano García-Page o Felipe González, que han mostrado cierta distancia.

La postura de Sánchez se produce en un contexto de tensión judicial y política, donde la imputación de un exjefe del Estado supone un hecho sin precedentes en la democracia española reciente. La defensa personal del presidente del Gobierno a Zapatero traslada la controversia al plano de la solidaridad partidaria y de la intrincada relación entre lo judicial y lo político.

Además, la mención de Sánchez a que "todos los presidentes reciben regalos" ha sido interpretada como un intento de normalizar una práctica que ahora se investiga judicialmente, lo que añade un capítulo más a la compleja narrativa del caso Plus Ultra y su impacto en la credibilidad de las instituciones





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