Juan Carlos I regresa a Sevilla para la Corrida del Domingo de Resurrección

El rey emérito Juan Carlos I asistió a la Corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla, marcando un hito en sus apariciones públicas. Acompañado de su hija y nietos, su presencia generó gran expectación y rompe con la dinámica de sus visitas a España. Los actuales Reyes preparan su regreso a la actividad oficial.

El padre de Felipe VI, el rey emérito Juan Carlos I , protagonizó un evento significativo al asistir a la tradicional Corrida del Domingo de Resurrección en la histórica plaza de la Real Maestranza de Sevilla . Este evento, uno de los más destacados del calendario taurino, contó con la participación de figuras importantes del toreo, incluyendo a Morante de la Puebla, David de Miranda y el reconocido Andrés Roca Rey, torero del momento.

La presencia de don Juan Carlos en el palco de honor generó gran expectación y fue recibida con ovaciones por el público asistente, marcando un hito en sus recientes apariciones públicas. Acompañado por su hija mayor, la infanta Elena, y dos de sus nietos, Felipe Froilán y Victoria Federica de Marichalar, el rey emérito demostró su conexión con la tradición y la afición taurina. Por la mañana, la familia fue vista en un hotel cercano a la plaza, donde recibieron a don Juan Carlos con muestras de cariño, abrazos y besos, evidenciando la cercanía familiar y el apoyo mutuo. Morante de la Puebla, en un gesto de reconocimiento, brindó el primer toro de la tarde a don Juan Carlos, un detalle que resalta la importancia de la figura real en el evento. Además, personalidades como Francisco Rivera se acercaron a saludar y estrechar la mano del rey emérito, lo que indica el respeto y la admiración que aún suscita en diversos sectores de la sociedad. La presencia de la infanta Elena y Victoria Federica, quienes también habían acompañado a don Juan Carlos en su última corrida en esta plaza, el 9 de abril de 2016, subraya la continuidad de esta tradición familiar. Se cumple una década de aquella visita, y esta nueva aparición en Sevilla rompe con la dinámica habitual de los últimos años. \Esta visita a Sevilla representa un cambio significativo en las apariciones públicas de don Juan Carlos, ya que desde su marcha a Emiratos Árabes hace cuatro años, sus visitas a España se habían limitado a eventos específicos como las regatas de Sanxenxo y breves estancias en ciudades como Madrid y Vitoria. Esta nueva aparición, en un evento tan emblemático como la corrida de toros de la Maestranza, sugiere una mayor apertura y un posible cambio en su relación con España y su vida pública. La relevancia de esta visita se acentúa aún más al contrastarla con las limitadas apariciones públicas que había tenido hasta ahora, lo que la convierte en un acontecimiento relevante para la opinión pública y los medios de comunicación. Mientras tanto, los actuales Reyes, Felipe VI y Letizia, preparan su regreso a la actividad oficial después de una semana con una presencia pública reducida. La agenda real se retomará con normalidad en el Palacio de la Zarzuela, aunque se han mantenido en un perfil bajo en la vida pública durante la Semana Santa. Más allá de una salida inesperada a una procesión en el barrio de Carabanchel y la asistencia de la reina con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al concierto de Rosalía, sus movimientos han permanecido en la esfera privada. A diferencia de lo ocurrido con los padres y las hermanas del Rey, no hubo fotos de sus pocas salidas





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