Juan Carlos I recibe premio en Francia y reivindica su legado, mientras el Gobierno exige disculpas

El rey emérito Juan Carlos I, tras recibir un premio en Francia por su libro 'Reconciliación', defiende su legado y afirma no sentirse 'abrumado' por el presente. El Gobierno español, por su parte, critica su discurso y exige disculpas por sus acciones en España.

El rey emérito de España, Juan Carlos I , ha expresado públicamente su visión sobre el presente y su legado, tras recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político en Francia . En su discurso, el anterior jefe del Estado manifestó no sentirse 'abrumado' por la situación actual, aunque admitió que 'a veces' experimenta tristeza.

Esta declaración tuvo lugar en la Asamblea Nacional de Francia, donde se le otorgó el reconocimiento por su obra 'Reconciliación', escrita en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray. El jurado, compuesto por una veintena de periodistas y ensayistas y presidido por la historiadora Annette Wieviorka, otorgó el premio por unanimidad. El libro, publicado en primera persona, aborda aspectos clave de la vida de Juan Carlos I, quien reside en Emiratos Árabes y regresa a España de forma ocasional, cumpliendo con las restricciones fiscales. En sus memorias, el rey emérito afirma que la Corona española 'reposa enteramente' en él, como establece la Constitución, y lamenta lo que considera una sustracción de su historia. Las memorias, dedicadas a su familia, excepto a Letizia, y a quienes lo acompañaron durante la transición, constan de 512 páginas. El título, 'Reconciliación', refleja, según sus palabras, el principal logro de su vida pública: la transición pacífica de España hacia la democracia. 'Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa', ha dicho el rey emérito al recibir el galardón en París. La reacción del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no se hizo esperar, expresando críticas al discurso del rey emérito. Urtasun demandó que Juan Carlos I 'pida disculpas y rinda cuentas' por sus acciones en España. En sus declaraciones, Urtasun fue contundente en su postura. Juan Carlos I, por su parte, aprovechó su discurso para reivindicar su papel como jefe del Estado. Rememoró el momento en que, en 1975, heredó los poderes concentrados en el régimen de Franco, y cómo los utilizó para devolverlos al pueblo español. El monarca enfatizó su orgullo por la transformación positiva de España durante su reinado, destacando la 'ruptura radical' que supuso la Constitución de 1978. 'He querido mostrar en mis memorias mi orgullo de ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado', ha añadido el rey emérito, que ha leído sentado y con dificultades su discurso en francés. Además, en su intervención, aseguró no estar 'abrumado' por el presente, aunque reconoció momentos de tristeza. En la ceremonia, el rey emérito estuvo acompañado por sus hijas, Elena y Cristina, así como por su nieto mayor, Felipe de Marichalar y Borbón, y amigos cercanos. En su discurso, Juan Carlos I reconoció que escribir memorias no es algo común entre reyes, práctica que su padre le desaconsejaba, pero defendió la necesidad de ofrecer su visión personal ante las numerosas páginas escritas sobre su reinado. El ex jefe del Estado justificó su testimonio como un intento de aportar un conocimiento directo sobre sus decisiones y motivaciones, en un contexto de intenso escrutinio público. Admitió los riesgos de publicar memorias, pero consideró que la decisión fue acertada, destacando la buena acogida de la edición francesa y española del libro, lo que, a su juicio, evidencia el interés por conocer su versión de los hechos





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