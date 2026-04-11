Juan Carlos I recibe premio en Francia y defiende su legado mientras el ministro Urtasun exige disculpas

El rey emérito Juan Carlos I fue galardonado en Francia por sus memorias y aprovechó la ocasión para defender su legado, mientras el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, reacciona exigiendo disculpas por sus acciones en España.

Juan Carlos I , el rey emérito de España, ha manifestado este sábado su conciencia de que 'nadie es profeta en su tierra' durante la ceremonia de entrega del Premio Especial del Jurado del Libro Político en la Asamblea Nacional francesa, donde fue galardonado por sus memorias ' Reconciliación '. Además, el exmonarca expresó que el presente no le 'abruma'.

En su discurso de agradecimiento, añadió: 'Soy consciente de que nadie es profeta en su país y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo'. Justificó la creación de su libro argumentando que al relato existente sobre su vida le 'faltaba el relato en primera persona', especialmente en un contexto de intenso 'escrutinio' público. Según sus palabras, las 'miles de páginas' escritas sobre su trayectoria política y personal 'les faltaban unos cientos más, escritas por el propio protagonista'. Juan Carlos I, residente actualmente en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, tomó la decisión de abandonar España el 3 de agosto de 2020, tras el escándalo relacionado con sus cuentas en Suiza, según una carta que dirigió a su hijo y que fue publicada por la Casa Real. Sus regresos a España son ahora ocasionales, buscando no exceder el límite de 183 días para evitar ser considerado residente fiscal en el país.\El rey emérito defendió su legado, destacando la 'reconciliación de España consigo misma' como su principal logro. 'No elegí al azar el título de mis memorias: Reconciliación. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública', señaló al recibir el premio. También manifestó su orgullo por 'ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado', leyendo su discurso de aproximadamente doce minutos en francés, con evidentes dificultades de movilidad. La concesión del premio a 'Reconciliación', una obra escrita en primera persona en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, fue decidida por unanimidad por un jurado independiente liderado por la historiadora Annette Wieviorka, compuesto por una veintena de periodistas y ensayistas. \Por otro lado, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, declaró este sábado que lo 'que tiene que hacer' el rey emérito es 'pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España'. Urtasun hizo estas declaraciones a los medios antes de visitar la feria del videojuego español, Mad Games Show, respondiendo a preguntas sobre el premio concedido a Juan Carlos I. El evento contó con la presencia de las hijas del rey emérito, Elena y Cristina, su nieto mayor, Felipe de Marichalar y Borbón, así como amigos cercanos y diversas autoridades francesas, incluyendo a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y a los ex primeros ministros Manuel Vals y Elisabeth Borne, entre otros miembros del jurado del Premio del Libro Político





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