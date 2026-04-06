Juan Carlos I reaparece en Sevilla para la Corrida de Resurrección

El rey emérito Juan Carlos I asistió a la Corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla, marcando un hito en sus apariciones públicas. Acompañado de familiares, su presencia contrastó con la discreta actividad de los actuales Reyes de España.

El padre de Felipe VI, el rey emérito Juan Carlos I , ha hecho una aparición destacada en la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla para presenciar la tradicional Corrida del Domingo de Resurrección. Este evento, uno de los más emblemáticos del calendario taurino español, contó con la participación de figuras de renombre como Morante de la Puebla, David de Miranda y el joven torero peruano Andrés Roca Rey, quien actualmente goza de gran popularidad.

La presencia de Don Juan Carlos, recibiendo una cálida ovación del público, marcó un momento significativo, especialmente considerando su reducido número de apariciones públicas en España en los últimos años. \El rey emérito ocupó un lugar de honor en el palco, acompañado por su hija mayor, la infanta Elena, y dos de sus nietos, Felipe Froilán y Victoria Federica de Marichalar. La jornada comenzó con un encuentro familiar en un hotel cercano a la plaza, donde se les pudo ver recibiéndole con muestras de afecto. Morante de la Puebla, en un gesto de reconocimiento, brindó el primer toro de la tarde a Don Juan Carlos, quien también recibió muestras de cariño por parte de otros asistentes, como el torero Francisco Rivera. La asistencia de la infanta Elena y Victoria Federica a la corrida recordaron la última vez que Don Juan Carlos asistió a este coso, el 9 de abril de 2016, hace diez años, antes de trasladarse a Emiratos Árabes. Desde entonces, sus visitas a España se habían limitado principalmente a eventos como las regatas de Sanxenxo y breves estancias en Madrid y Vitoria, lo que convierte esta nueva aparición en Sevilla en un acontecimiento notable. \Mientras tanto, los actuales Reyes de España, Felipe VI y Letizia, se preparan para retomar su actividad oficial tras una semana de menor presencia pública. Su agenda, que volverá a su ritmo habitual en el Palacio de la Zarzuela, contrasta con los movimientos más discretos del rey emérito. Más allá de una salida improvisada junto a sus hijas a una procesión en el barrio de Carabanchel y la asistencia de la Reina con la princesa Leonor y la infanta Sofía al concierto de Rosalía, los Reyes han mantenido una presencia más discreta en la esfera pública. A diferencia de lo ocurrido con los padres y hermanas del Rey, los medios de comunicación no han logrado obtener imágenes de estas pocas salidas, lo que subraya la privacidad que han mantenido en estos días. La reaparición de Don Juan Carlos en un evento tan significativo como la Corrida de Resurrección, por tanto, ofrece un contrapunto a la discreción de la actual Casa Real, poniendo de manifiesto la diversidad de roles y la complejidad de la vida pública española





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