Juan Carlos I reaparece en Sevilla: Asiste a la Corrida de Resurrección con familiares

El rey emérito Juan Carlos I protagoniza un regreso notable a la vida pública al asistir a la Corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla, acompañado por la infanta Elena y sus nietos. El evento marca un contraste con la discreta agenda de los actuales Reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes se preparan para retomar sus actividades oficiales.

El padre de Felipe VI, el rey emérito Juan Carlos I , ha hecho una aparición destacada en la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla , asistiendo a la tradicional Corrida del Domingo de Resurrección, uno de los eventos taurinos más emblemáticos del calendario español. En esta edición, el cartel estuvo encabezado por figuras destacadas del toreo como Morante de la Puebla, David de Miranda y el joven y aclamado torero Andrés Roca Rey.

La presencia de don Juan Carlos fue recibida con una ovación por parte del público, que le tributó un cálido recibimiento. El rey emérito ocupó un lugar privilegiado en el palco de la plaza, acompañado por su hija mayor, la infanta Elena, y dos de sus nietos, Felipe Froilán y Victoria Federica de Marichalar. Esta reunión familiar en Sevilla ha sido un acontecimiento significativo, marcando un retorno a la vida pública del rey emérito tras un periodo de menor visibilidad. La presencia de don Juan Carlos en la plaza no solo reaviva el interés mediático, sino que también establece un punto de inflexión en sus recientes apariciones públicas, que hasta ahora se habían concentrado en eventos más discretos y de menor escala.\La jornada taurina, que resultó ser un espectáculo memorable, contó con el gesto de Morante de la Puebla, quien brindó el primer toro de la tarde al rey Juan Carlos. Este gesto simbolizó un reconocimiento y una muestra de respeto hacia la figura del monarca emérito. Entre los asistentes que se acercaron a saludar y estrechar la mano de don Juan Carlos se encontraba el conocido torero Francisco Rivera, demostrando el aprecio y la admiración que aún despierta en diversos sectores de la sociedad. La infanta Elena y Victoria Federica, presentes en la plaza, recordaron la última corrida a la que asistieron junto a su padre en este mismo escenario, el 9 de abril de 2016, un evento que tuvo lugar hace diez años. Esta visita a Sevilla cobra especial relevancia dado que desde que el rey emérito se trasladó a los Emiratos Árabes hace cuatro años, sus apariciones en España se habían limitado principalmente a las regatas de Sanxenxo y a breves estancias en Madrid y Vitoria. Esta nueva visita a Sevilla, por tanto, representa un cambio notable en su agenda y en su relación con la esfera pública española.\Mientras tanto, los actuales Reyes de España, Felipe VI y Letizia, se preparan para retomar su agenda oficial y recuperar su ritmo habitual de trabajo en el Palacio de la Zarzuela. Tras una semana en la que su presencia en la vida pública ha sido más discreta, los reyes se disponen a intensificar sus compromisos y actividades oficiales. Si bien se les ha visto en contadas ocasiones, como en una salida improvisada a una procesión en el barrio de Carabanchel y, según informaciones, en el concierto de la cantante Rosalía al que asistieron la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sus movimientos se han mantenido en su mayoría en la esfera privada. A diferencia de lo ocurrido con otros miembros de la familia real, las agencias de noticias no han logrado obtener fotografías de estas pocas apariciones, lo que subraya la voluntad de mantener una discreción en su agenda durante este periodo. La contraposición de la aparición de don Juan Carlos en Sevilla con la discreción de Felipe VI y Letizia crea un contraste interesante en la atención mediática y en la percepción de la familia real española





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