Juan Carlos I: Las relaciones de Felipe VI con el Gobierno son «muy difíciles» y defiende la monarquía y las tradiciones

El rey emérito Juan Carlos I concedió una entrevista al diario Le Figaro donde reflexiona sobre la compleja relación de su hijo, el rey Felipe VI, con el actual gobierno español, defiende la monarquía como sistema de estabilidad y unidad, y aboga por la preservación de tradiciones como la caza y los toros. Además, considera que la princesa Leonor debería tener un papel más protagonista y recuerda pasajes de su vida y de la historia de España.

El rey emérito Juan Carlos I ha manifestado que las relaciones de su hijo, el actual monarca Felipe VI, con el gobierno de Pedro Sánchez deben ser sumamente complejas. Estas declaraciones se realizaron en una entrevista concedida al diario francés Le Figaro hace aproximadamente una semana, durante un evento en París donde recibió un galardón por sus memorias, y la publicación completa se dio a conocer el sábado. Juan Carlos I expresó: «En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo». La conversación tuvo lugar en el opulento bar del hotel Plaza, uno de los establecimientos más exclusivos de la capital francesa, donde se alojó el fin de semana anterior para asistir a la Asamblea Nacional y recibir el premio especial del jurado al libro político del año.

El exmonarca, quien ostentó la jefatura del Estado español desde el fallecimiento del dictador Francisco Franco en 1975 hasta su renuncia al trono en 2014, reconoció que «los tiempos cambian y España ha cambiado». Ante la pregunta implícita sobre la dirección de estos cambios, se mostró cauto: «Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra».

Juan Carlos I afirmó que a lo largo de su vida profesional y personal, «ha estado dictada por las exigencias de España y del trono». Lamentó con un tinte melancólico que, si bien «devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca me pude yo beneficiar de ella».

En defensa de las tradiciones culturales, el rey emérito se pronunció a favor de prácticas como la caza y los toros. Señaló: «La corrida es como la caza, quieren prohibirlas. Pero es una fiesta nacional». Reflexionó también sobre la disminución de la relevancia de la monarquía en la vida cotidiana del país, recordando que durante su reinado «todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno», mientras que «ahora esos encuentros son menos frecuentes».

Adicionalmente, Juan Carlos I destacó que en sus viajes oficiales, solía estar acompañado por el ministro de Exteriores, una práctica que, según indicó, ya no se observa con su sucesor.

A pesar de las críticas que reconoce recibe la monarquía en ciertos países, el rey emérito defendió firmemente este sistema de gobierno. Argumentó que «es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido». Para respaldar su punto, recordó que «actualmente hay once monarquías en Europa, eso quiere decir algo».

En cuanto a la figura de su nieta, la princesa Leonor, heredera al trono, Juan Carlos I consideró que «tendría que estar más en primera línea» argumentando que «da una muy buena imagen de la monarquía».

El rey emérito también hizo un repaso de eventos históricos relevantes. Mencionó una ocasión en la que el presidente socialista Felipe González le solicitó que mediara entre países árabes para facilitar el reconocimiento de Israel por parte de España. Al respecto, relató: «Llamé al rey Abdalá (de Jordania) y cuatro meses más tarde me dijo: ‘Adelante’».

Rememoró también su primer discurso en la Asamblea Nacional francesa en 1993, y un gesto que tuvo con el entonces presidente de la cámara, Philippe Seguin, al pasar entre la guardia con tambores. Le dijo a Seguin, haciendo el signo de la guillotina con la mano: «Esto me recuerda algo».

Residente actualmente en Abu Dabi, el monarca abordó la situación en Oriente Medio, manifestando una «inquietud, como todo el mundo». Compartió recuerdos de su presencia en la ceremonia del 2.500 aniversario del imperio persa en 1971 y sus frecuentes visitas a China, donde mantenía una relación cordial con el Shah. «Recuerdo que su esposa dijo a la reina que estaba preocupada porque veía cada vez más mujeres con velo. Me apena ver a ese país así», añadió, expresando su pesar por la situación actual.

Finalmente, se refirió a la princesa María Carolina de Borbón Dos Sicilias, quien ha hecho pública su relación sentimental con Jordan Bardella, líder de la extrema derecha francesa y figura destacada del partido de Marine Le Pen, calificándola como «la rama italiana pero lejana de la familia».





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