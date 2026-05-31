Juan Carlos I: corrupción y complicidad en el 23F, un reinado marcado por la impunidad

Análisis de las revelaciones sobre el papel del rey emérito en el golpe de Estado y sus negocios ilícitos, desviando la atención con escándalos personales.

Las grabaciones de Bárbara Rey y los escándalos de las amantes de Juan Carlos I han servido para tapar lo realmente grave: el papel del rey emérito en el golpe de Estado del 23F y su enriquecimiento ilícito a través de comisiones por venta de armas .

Según investigaciones recientes, Juan Carlos I no fue un monarca campechano, sino el designado por el dictador Francisco Franco, a quien siempre elogió. Juró los principios del Movimiento Nacional fascista y heredó sus métodos para enriquecerse robando a la ciudadanía. Desde el principio, fue corrupto antes que impune, y la impunidad llegó con la ayuda de Estados Unidos para convertirse en el rey con más impunidad en la edad moderna de las monarquías democráticas.

Creía que podía hacer lo que quisiera, algo que fue labrando desde que Franco se estaba muriendo para que nadie pudiera toserle. Las evidencias incluyen testimonios recogidos, como el de Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey, aunque el sumario del juicio sigue siendo secreto. Recientemente se han desclasificado cuatro papeles sin valor, lo que es una burla. Los historiadores dan por hecho que Juan Carlos I estaba en el golpe de Estado desde el principio.

Como mando supremo de las Fuerzas Armadas, estaba relacionado con la cúpula del CESID, que amparó esa operación. Sin los servicios secretos no hubiera sido posible, y él no la impidió de ninguna manera. Los documentos desclasificados no narran los hechos, sino que son la exposición creada por el CESID, que destruyó todos los documentos que realmente comprometían al rey.

Lo que se desclasifica ahora es lo que se dejó para que luego se viera que el rey no tenía nada que ver. Fue una operación de blanqueo. Las conversaciones grabadas entre Juan Carlos I y las capitanías generales del Ejército, así como los encuentros con Alfonso Armada antes del golpe, revelan que era plenamente conocedor de todo. Según contó Sabino Fernández Campo, hasta celebró en un inicio el golpe porque quería cargarse a Adolfo Suárez.

El Ejército también lo quería, coincidiendo plenamente en su ambición. Nadie sabía mejor que él quién estaba organizando el golpe, excepto el CESID. La protección del rey incluía al Ejército, la Policía, el servicio secreto y los grandes poderes económicos del Estado. Todos ellos tenían suficiente poder para convencer a la poca prensa escéptica de que no sacara trapos sucios; la prensa que no se plegaba era comprada, manipulada o se le enviaban cortinas de humo.

El resto de la prensa era herencia del franquismo. Mientras, el CESID escondía a sus amantes, también escondía sus negocios y le ayudaba a ejecutarlos. El blanqueo persiste tras su exilio en Abu Dabi, como muestran los documentos desclasificados o sus memorias. Esta última operación ha sido un blanqueo para distraer la atención de asuntos más serios.

Se difundió que su fortuna se asentaba en comisiones por compra de petróleo del Golfo, pero se ha ocultado la venta de armas a países árabes a través de Alkantara Iberian Exports y la compañía Trébol, formada con su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el príncipe Zourab Tchokotua. Eso tapa cosas mucho más sucias, como la venta de armas a Marruecos para bombardear a los saharauis.

Como no se puede blanquear del todo al rey, distraen la atención con las grabaciones de Bárbara Rey y los escándalos de las amantes. El rey emérito jugaba a ser el gran ministro de Exteriores y diplomático que solventaba problemas internacionales, cuando buscaba sus propias alianzas. Alkantara, cuyo delegado en Arabia Saudí era el traficante de armas Adnan Khashoggi, vendió armas a dictaduras en guerra.

También suministraron a Marruecos bombas de racimo prohibidas por la Convención de Oslo, un pelotazo de 12.500 millones de pesetas. En resumen, la corrupción y complicidad en el 23F y los negocios ilícitos han sido sistemáticamente ocultados detrás de cortinas de humo, mientras la impunidad del rey emérito se mantiene intacta





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