Juan Carlos Ferrero entrena a Ben Shelton y reencuentra con Alcaraz en Turín

Juan Carlos Ferrero trabaja con Ben Shelton en las ATP Finals y se reúne con Carlos Alcaraz en Turín. Confirmado su rol oficial en 2027.

El tenista español Juan Carlos Ferrero ha confirmado su nueva etapa profesional en Turín al trabajar directamente con el jugador estadounidense Ben Shelton durante las Nitto ATP Finals. Este movimiento marca un cambio significativo en la carrera de Ferrero, quien regresa a las pistas tras un breve período dedicándose al golf y después de haber finalizado su exitosa colaboración con Carlos Alcaraz hace casi un año.

La presencia de Ferrero en la ciudad italiana se aprovechó de la reunión de antiguos números uno del mundo organizada por la ATP, un evento que sirvió de excusa para que el valenciano asistiera a la pista del Inalpi Arena. Allí, Ferrero brindó asesoramiento técnico a Shelton mientras se desarrollaban las sesiones de preparación previas al inicio del campeonato de fin de año.

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Reencuentro histórico con Alcaraz en Turín

Uno de los momentos más destacables de la jornada fue el reencuentro entre Juan Carlos Ferrero y su exjugador Carlos Alcaraz. Ambos tenistas compartieron un abrazo y mantuvieron una conversación animada en la cancha, evidenciando una relación cordial y profesional que perdura a pesar de la separación oficial. Este encuentro tuvo lugar mientras Ferrero estaba concentrado en sus nuevas responsabilidades con el equipo de Shelton.

Durante la interacción en la pista, Ferrero también intercambiaron palabras con Samu López, el entrenador actual de Carlos Alcaraz, y con otros miembros clave del equipo del número tres del mundo. Estuvieron presentes también Albert Molina, el agente personal de Alcaraz, y Juanjo Moreno, su fisioterapeuta, quienes observaron la dinámica entre los dos entrenadores de élite.

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La dinámica técnica de Ferrero y Shelton

La colaboración entre Ferrero y Shelton está estructurada para integrarse plenamente a partir del 2027 en el circuito ATP, aunque los trabajos de pretemporada ya están en marcha. Ben Shelton anunció a principios de noviembre que Ferrero sería su nuevo entrenador, poniendo fin a la incertidumbre sobre el futuro del jugador estadounidense tras su paso inicial por otras estructuras de entrenamiento.

Shelton supervisó de cerca las sesiones de su nuevo entrenador junto a Bryan Shelton, su padre. Durante la rueda de prensa previa al inicio de las Nitto ATP Finals, el tenista explicó que la presencia de Ferrero se debe a la cita con los antiguos líderes mundiales y a la preparación intensiva antes de que comience su trabajo oficial. Esta estrategia busca maximizar el rendimiento del estadounidense en el circuito profesional.

Contexto y próximos pasos profesionales

La decisión de Juan Carlos Ferrero de retomar el entrenamiento activo responde a una nueva oportunidad profesional que le permite aplicar su experiencia previa en el nivel más alto. Después de su ruptura con Carlos Alcaraz, Ferrero se apartó temporalmente del tenis para dedicarse al golf, pero ahora regresa con un enfoque claro en el desarrollo de Ben Shelton.

El equipo de Ben Shelton aprovecha esta etapa de pretemporada en Turín para establecer una química técnica sólida antes de la temporada competitiva completa. La reunión con los exnúmeros uno del mundo ha servido como un catalizador para que Ferrero muestre su metodología a otros profesionales del circuito, fortaleciendo su posición como una autoridad en la formación de jóvenes talentos del tenis mundial.