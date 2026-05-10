Juan Bas: 'Trilogía del Exceso' reúne las desventuras de Pacho Murga, su personaje principal, en tres novelas llenas de humor y sátira

Juan Bas, un humorista bilabaino conocido por su sátira y su humor ácido, ha recopilado en 'Trilogía del Exceso' las desventuras de Pacho Murga, su personaje principal, en tres novelas: 'Alacranes en su tinta', 'Voracidad' y 'Ostras para Dimitri'. Bas, que se considera un viciado en el tabaco, ha escrito novelas llenas de sátira y humor negro, que han sido bien recibidas por los lectores y han alcanzado éxito en varios países, incluyendo Alemania. Además, ha reconocido que el humor negro es su punto de vista para ver el mundo, y que el mejor humor es aquel que funciona, aunque admita su debilidad por el humor negro y la risa enlutada.

Juan Bas , un humorista bilabaino conocido por su sátira y su humor ácido, ha recopilado en 'Trilogía del Exceso' las desventuras de Pacho Murga , su personaje principal, en tres novelas: 'Alacranes en su tinta', ' Voracidad ' y 'Ostras para Dimitri'.

Bas, que se considera un viciado en el tabaco, ha escrito novelas llenas de sátira y humor negro, que han sido bien recibidas por los lectores y han alcanzado éxito en varios países, incluyendo Alemania. Además, ha reconocido que el humor negro es su punto de vista para ver el mundo, y que el mejor humor es aquel que funciona, aunque admita su debilidad por el humor negro y la risa enlutada





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