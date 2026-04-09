Juan Antonio Delgado fuera del Parlamento Andaluz: Se integra en las listas de Por Andalucía en un puesto retrasado

Juan Antonio Delgado, previamente candidato de Podemos, se integrará en la lista de Por Andalucía en un puesto no favorable, quedando fuera del parlamento. Otros miembros de Podemos también se integran en las listas, con Loli Montavez liderando la coalición en Jaén.

Juan Antonio Delgado , quien previamente aspiraba a encabezar la candidatura de Podemos a la Junta, después de ser elegido en las primarias, finalmente se integrará en las listas de Por Andalucía para las próximas elecciones autonómicas, representando a Cádiz , su provincia de origen. Sin embargo, su posición en la lista es muy retrasada, lo que prácticamente lo dejará fuera del Parlamento.

La candidata número uno por Cádiz que presentará esta coalición, salvo un cambio de última hora, es Esperanza Gómez, el rostro más visible de Sumar en Andalucía. En las elecciones autonómicas anteriores, Por Andalucía obtuvo un escaño en esta provincia, posicionándose como la quinta fuerza política. El exdiputado Delgado ha expresado su voluntad de contribuir a la candidatura de su provincia, Cádiz, indicando que, si el primer puesto ofrecido por la coalición es el número seis, estará allí, trabajando en defensa de los gaditanos. Fuentes de Podemos precisaron que el puesto acordado para el partido en esta provincia la semana anterior era el número seis. Este medio de comunicación solicitó a Por Andalucía una confirmación de esta información, pero aún no ha obtenido respuesta. El propio Delgado, según un comunicado de Podemos, ha justificado este cambio como una respuesta a 'una lógica territorial, de arraigo en el territorio', subrayando su disposición a aportar al proyecto común donde sea más útil. Desde Podemos Andalucía se destacó la 'absoluta generosidad' del exdiputado por Cádiz, al anteponer sus intereses personales a la causa colectiva. La decisión, propuesta por el propio Delgado, fue consensuada por el máximo órgano de Podemos. El Consejo Andaluz de Podemos aprobó las listas definitivas para cada una de las ocho provincias, integrándose en las candidaturas de Por Andalucía para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. \El acuerdo alcanzado con Por Andalucía, que incluía la integración de Podemos, culminó con la negociación de un único puesto destacado para Podemos en Jaén. Por lo tanto, Podemos Andalucía determinó que Loli Montavez, coordinadora provincial del partido en Jaén y número uno en las primarias celebradas en noviembre, liderará la coalición. Por su parte, Alejandra Durán ocupará el segundo puesto en la provincia de Sevilla, después del candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. Estos puestos, al igual que el de Delgado, no garantizan obtener un escaño, basándonos en los resultados previos. En 2022, Por Andalucía logró un escaño por Sevilla y ninguno por Jaén, por lo que el éxito dependerá de la campaña electoral. Durán, diputada autonómica por Granada en la legislatura pasada, envió un mensaje contundente, manifestando su ilusión y dedicación absoluta para continuar defendiendo los servicios públicos, como lo han hecho durante los últimos cuatro años. Podemos resaltó que Montavez es una dirigente que conoce los problemas de los ciudadanos de Jaén y que ha trabajado continuamente con los colectivos de la provincia, lo que refuerza su posición como referente. La candidata Montavez, en una nota del partido, afirmó que, como jornalera, sabe lo que es el trabajo duro y se compromete a luchar para que los trabajadores de Jaén estén representados como se merecen en el Parlamento andaluz. \Delgado fue el impulsor inicial del cambio estratégico de Podemos, que luego fue respaldado por el secretario de Organización, Pablo Fernández, concretándose en la decisión de participar en las elecciones andaluzas dentro de Por Andalucía. En el comunicado de prensa donde confirmaron el acuerdo, Podemos ya había declarado que decidieron 'aceptar el acuerdo de coalición, a pesar de considerar que no refleja el peso político' de la formación, 'al entender que hoy es más importante defender la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista'. En esta nota, el partido también expresó su agradecimiento a Delgado por su labor: 'Desde Podemos Andalucía queremos agradecer a Juan Antonio Delgado su enorme generosidad y su trabajo incansable en defensa del pueblo andaluz'





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