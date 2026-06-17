JPMorgan planea expandir su banca digital a Francia, España e Italia para 2030

JPMorgan Chase quiere que su banco digital Chase opere en al menos cinco países europeos en los próximos cinco años, sumando Francia, España e Italia a sus operaciones actuales en Reino Unido y Alemania.

El gigante bancario estadounidense JPMorgan Chase , presidido por Jamie Dimon, tiene planes ambiciosos para su banco digital en Europa. La entidad quiere que su filial digital, conocida como Chase , opere en al menos cinco países europeos en los próximos cinco años, con el objetivo de finales de 2030.

Actualmente, Chase está presente en el Reino Unido y Alemania, pero la firma estudia añadir al menos tres mercados más: Francia, España e Italia. Según fuentes cercanas a la compañía, los ejecutivos están evaluando la viabilidad de estas expansiones, aunque subrayan que se trata de una idea incipiente pero con fundamento. La estrategia se basa en aprovechar la sólida marca JPMorgan y su enorme balance para competir con los bancos digitales emergentes y las entidades tradicionales.

En un entorno donde los neobancos como Revolut o N26 han ganado terreno, JPMorgan confía en que su reputación y recursos le permitirán captar clientes que buscan un servicio innovador pero respaldado por una institución financiera de primer nivel. Chase se lanzó en el Reino Unido en 2021 y desde entonces ha logrado captar más de tres millones de clientes y unos depósitos cercanos a los 30.000 millones de libras esterlinas.

La entidad ha invertido fuertemente en marketing, con un desembolso de 233 millones de libras en 2024 y 2025, según las cuentas de la empresa. Este éxito contrasta con el desempeño de Marcus, el producto de ahorro digital de Goldman Sachs en el Reino Unido, que cuenta con aproximadamente un millón de clientes.

Sin embargo, el potencial de crecimiento de Chase en el mercado británico podría verse limitado por las normas de segregación de actividades, que exigen a los bancos separar sus operaciones minoristas de las de mayor riesgo. Para superar este obstáculo, JPMorgan podría tener que depositar hasta 30.000 millones de libras en una entidad separada, lo que incrementaría sus costos operativos. A pesar de estos desafíos, la expansión continental es una prioridad para la firma.

En Francia, España e Italia, el mercado de banca digital está fragmentado y con alta competencia, pero JPMorgan cree que su marca y solidez financiera le darán ventaja. La compañía planea adaptar su oferta a las regulaciones locales y a las preferencias de los consumidores, que valoran tanto la innovación como la seguridad.

Además, la experiencia adquirida en el Reino Unido servirá como modelo para las nuevas operaciones. Los analistas del sector consideran que esta expansión podría redefinir el panorama bancario europeo, aunque advierten que la rentabilidad a corto plazo no está garantizada debido a los altos costes de adquisición de clientes y la presión regulatoria.

JPMorgan ya ha demostrado su compromiso con el mercado europeo, y su próximo movimiento será clave para determinar si su apuesta digital logra consolidarse como un actor relevante frente a los gigantes locales y los neobancos





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