JPMorgan negocia la transferencia de riesgos en préstamos a fondos de capital riesgo

JPMorgan, el mayor banco estadounidense, negocia la transferencia de riesgos asociado a préstamos a fondos de capital riesgo con inversores, transfiriendo una parte de las posibles pérdidas a los compradores secundarios de participaciones en dichos fondos.

El mayor banco estadounidense negocia la transferencia de riesgos en un momento en el que las firmas de capital riesgo lidian con una desaceleración prolongada.

JPMorgan busca deshacerse del riesgo asociado a más de 4.000 millones de dólares en préstamos a fondos de capital riesgo, con lo que negocia una transacción con inversores. La negociación se produce en un momento en que se espera que el mercado de préstamos NAV crezca hasta alcanzar los 350.000 millones de dólares en 2030. Según un informe de AllianceBernstein, se espera que el mercado de este tipo de préstamos crezca hasta alcanzar los 350.000 millones de dólares en 2030. JPMorgan reorganizará la dirección dentro de una reestructuración más amplia





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