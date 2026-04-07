JPMorgan Chase Obtiene Permiso para Construir una Torre Récord en Londres

JPMorgan Chase ha logrado la aprobación para construir una imponente torre de oficinas en Londres, superando las restricciones de altura impuestas por la proximidad al aeropuerto. La nueva sede, ubicada en Canary Wharf, se convertirá en uno de los edificios más altos de Europa, con 265 metros de altura.

JPMorgan Chase ha conseguido la aprobación para edificar una de las torres de oficinas más altas de Europa, tras negociaciones con las autoridades sobre las restricciones de altura derivadas de su cercanía al Aeropuerto de la City de Londres.

El banco de Wall Street mantuvo diversas conversaciones con las autoridades aeroportuarias acerca de las posibles limitaciones de altura para su nuevo proyecto en Canary Wharf, pero finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo en febrero para que la torre alcanzara los 265 metros, según informaron fuentes cercanas al asunto a Financial Times. Esto significa que la nueva sede de JPMorgan en el Reino Unido superará a One Canada Square, que con sus 235 metros dominó el panorama como el edificio más alto de Canary Wharf durante más de tres décadas. Aunque JPMorgan anunció en noviembre sus planes para construir la nueva torre en su terreno de Riverside, no proporcionó detalles sobre su altura, debido a que los planes se estaban retrasando por las posibles restricciones, de acuerdo con las mismas fuentes. \Canary Wharf se encuentra a unos cinco kilómetros al oeste del Aeropuerto de la City de Londres y está dentro de su 'zona de seguridad'. Esto implica que el aeropuerto debe ser consultado sobre los nuevos proyectos que se lleven a cabo en el distrito financiero de Docklands. Dada su proximidad con los rascacielos de Canary Wharf, los aviones que descienden hacia el Aeropuerto de la City siguen una trayectoria de planeo de 5.5 grados, casi el doble de pronunciada que la aproximación de 3 grados utilizada en la mayoría de los aeropuertos. Esta técnica exige una formación especializada para los pilotos, y los aviones suelen sobrevolar el distrito financiero a unos 600 metros de altitud. El Aeropuerto de la City está inmerso en un proceso de expansión tras obtener la aprobación del gobierno para aumentar su capacidad anual de 6,5 millones a 9 millones de pasajeros para 2031. Una persona vinculada a JPMorgan afirmó que el banco había solicitado la aprobación para la 'máxima altura posible para maximizar nuestra inversión', pero añadió que la seguridad era la prioridad número uno. JPMorgan también ha solicitado apoyo al gobierno británico para la construcción de la nueva torre, que abarcará 278.800 metros cuadrados en Canary Wharf. El CEO, Jamie Dimon, dio luz verde al proyecto en noviembre, después de recibir garantías del Ejecutivo británico sobre sus políticas favorables a las empresas. El banco estadounidense declaró entonces que la inversión de 3.000 millones de libras esterlinas dependía de 'un entorno empresarial positivo y continuo en Reino Unido'. JPMorgan ha solicitado al gobierno británico una reducción en los impuestos sobre bienes inmuebles para el proyecto diseñado por Norman Foster, según un informe del ayuntamiento publicado el mes pasado. Este tipo de exenciones fiscales son habituales en grandes proyectos y podrían suponer un ahorro para el banco de cientos de millones de libras. JPMorgan estima que el proyecto podría aportar 9.900 millones de libras esterlinas a la economía británica en los próximos seis años. Se prevé que el proyecto urbanístico previsto impulse Canary Wharf, que experimentó un declive tras la pandemia, pero que desde entonces ha registrado un resurgimiento. JPMorgan está finalizando los planos de diseño antes de presentar su solicitud formal de licencia de obras, una vez confirmada la altura del edificio, según una persona familiarizada con el proceso. Los planos aún podrían estar sujetos a modificaciones, agregó la misma fuente. El edificio incluirá una zona de restauración con 19 restaurantes con servicio de entrega a las oficinas de los empleados, un pub llamado Morgan's, instalaciones médicas y un centro de bienestar





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