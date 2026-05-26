Joyas de Zapatero: valor incalculable y misterio tras la incautación

Iker Jiménez analiza con Armando Rodríguez la extraordinaria colección de joyas hallada en el despacho de José Luis Zapatero, estimando valores de varios millones de euros y señalando la necesidad de una peritación exhaustiva.

Iker Jiménez, conductor del programa "Horizonte" de Cuatro, recibió la visita del experto Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid, para analizar el valor de la joyería incautada en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero .

Durante la emisión, Jiménez explicó que la intervención policial reveló un amplio surtido de objetos de lujo: cuarenta y un pendientes, quince collares, once brazaletes, ocho anillos, ocho relojes de alta gama y veinte piezas complementarias, todas almacenadas en una caja fuerte en la residencia de Ferraz. El experto describió las piezas como "de carácter extraordinario y fuera de lo común", señalando que muchas de ellas presentan zafiros, rubíes y diamantes de varios quilates y que su origen parece remontarse a mediados del siglo XIX, lo que les confiere una rareza que rara vez se observa en el mercado regular de joyería.

Rodriguez subrayó que, aunque algunas joyas son asequibles para el público general, otras podrían alcanzar valores de dos o tres millones de euros incluso si la calidad de las gemas no fuera de primer nivel, y que en caso de piedras de calidad superior la cifra podría multiplicarse. El analista señaló que la mayoría de sus años de carrera no le había permitido encontrarse con piezas semejantes, salvo en algunos establecimientos de élite de la capital donde los joyeros invierten grandes recursos para crear productos excepcionales.

"Son muy pocas las ocasiones en las que se puede acceder a este tipo de piezas", afirmó, enfatizando la exclusividad y el valor patrimonial que representan. Antes de cualquier valoración definitiva, el experto recordó la necesidad de realizar una peritación exhaustiva y un análisis gemológico para determinar la autenticidad, el peso en quilates y la procedencia de cada gema.

Sin esa certificación, cualquier estimación seguiría siendo preliminar, pero la mera presencia de ese conjunto de joyas en una oficina pública genera un fuerte revuelo mediático y plantea interrogantes sobre su origen y la posible relación con los supuestos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental que se investigan contra Zapatero. Tras la entrevista, Jiménez invitó a la audiencia a reflexionar sobre la magnitud del hallazgo y sus implicaciones.

Señaló que, más allá del valor monetario, el caso pone de relieve la necesidad de transparentar los bienes de los altos cargos públicos y la importancia de la supervisión institucional. La expresidente del Gobierno, Susana Díaz, también se pronunció, recordando que Zapatero no era el presidente que la ciudadanía había conocido, una opinión que coincide con la creciente desconfianza expresada por varios sectores.

En conclusión, el programa dejó clara la excepcionalidad de las joyas, su posible valor de varios millones de euros y la urgencia de una investigación rigurosa que esclarezca su procedencia y la legalidad de su posesión por parte del expresidente





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