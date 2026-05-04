Joven vive en un camión camperizado y revela sus gastos mensuales

Franc Molinos, un creador de contenido, lleva siete años viviendo de forma nómada en un camión camperizado con sus dos perros y ha creado un negocio de camperización. Revela sus gastos mensuales, que ascienden a unos 470 euros, contrastando con el costo promedio de un alquiler en España.

Franc Molinos, un creador de contenido de 38 años, ha adoptado un estilo de vida nómada desde 2016, residiendo en un camión camperizado junto a sus dos perros.

Su experiencia personal lo ha impulsado a crear un negocio especializado en la camperización de camiones, ofreciendo a otros la oportunidad de abrazar esta forma de vida alternativa. A través de sus plataformas en redes sociales, Molinos comparte abiertamente los detalles de su rutina, incluyendo sus gastos mensuales y las particularidades de vivir en un vehículo. Su filosofía se centra en la libertad y la priorización de experiencias sobre las obligaciones financieras tradicionales.

Molinos afirma haber eliminado los gastos de alquiler, electricidad y agua, no por una situación de riqueza, sino por una decisión consciente de intercambiar una residencia fija por una móvil. Destaca que su motivación principal ha cambiado: antes trabajaba para cubrir facturas, ahora trabaja para acumular vivencias.

La historia de Molinos resuena con otras personas que buscan alternativas a los altos costos de vida, como María, una mujer malagueña desempleada que optó por vivir en una autocaravana después de no poder cubrir sus gastos básicos con un alquiler de 450 euros. Molinos ha expandido su presencia en línea a través de la escritura de libros y la creación de un pódcast, donde profundiza en los aspectos prácticos y emocionales de la vida nómada.

Su popularidad en redes sociales es considerable, con más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 50.000 en TikTok, lo que le permite generar ingresos para sostener su estilo de vida. Sin embargo, también es transparente sobre los costos asociados a esta elección. En un video reciente, detalló sus gastos mensuales, revelando que el diésel y la gasolina representan un gasto variable entre 30 y 150 euros, dependiendo de la distancia recorrida.

El llenado y vaciado de agua oscilan entre 3 y 8 euros, mientras que la alimentación humana se sitúa entre 150 y 200 euros. Dada la compañía de sus dos perros, también incluye un presupuesto de aproximadamente 150 euros para sus snacks y necesidades. El mantenimiento del camión puede alcanzar los 200 euros, y la conexión a internet le cuesta 35 euros mensuales.

La ausencia de lavadora en su vivienda implica un gasto adicional de alrededor de 20 euros en lavanderías. En resumen, el gasto mensual total de Franc Molinos, incluyendo todos los elementos esenciales para vivir en un camión con sus dos perros, se aproxima a los 470 euros. Esta cifra contrasta significativamente con el costo promedio de un alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en España, que ronda los 1.200 euros al mes.

Aunque este estilo de vida no es apto para todos, la historia de Molinos ilustra una alternativa viable para aquellos que buscan reducir sus gastos y priorizar la libertad y la movilidad. La experiencia de otros, como Rafa, quien vive en una autocaravana de 8 metros cuadrados, subraya la diferencia entre vivir esta vida por elección y por necesidad.

La creciente popularidad de este tipo de estilos de vida refleja una búsqueda de alternativas a los modelos tradicionales de vivienda y consumo, impulsada por factores como la crisis económica, la preocupación por el medio ambiente y el deseo de una mayor flexibilidad y autonomía. La transparencia de Molinos al compartir sus gastos y experiencias contribuye a desmitificar la vida nómada y a ofrecer una visión realista de sus desafíos y recompensas





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