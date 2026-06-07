Joven con doble cáncer y trasplante de médula enfrenta la imposición de volver a trabajar tras denegación de incapacidad

Antonio Ordóñez, de 30 años, ha superado dos cánceres y un trasplante de médula, pero la Seguridad Social le ha denegado la incapacidad permanente por falta de meses cotizados. Ahora la empresa y la mutua le exigen regresar a su puesto en una fábrica de perfumes, poniendo en riesgo su vida.

Antonio Ordóñez Galeote, un joven de 30 años originario de Humilladero, la pequeña localidad de la comarca de Antequera, se ha visto envuelto en una cruel batalla contra su propia salud y la burocracia del sistema de protección social.

Tras haber superado dos episodios de cáncer linfático, el primero diagnosticado en 2019 como un linfoma no Hodgkin y el segundo, en 2024, con la aparición de tumores agresivos que requirieron un trasplante de médula ósea en octubre de 2025, Antonio enfrenta ahora la amenaza de regresar a su puesto en la empresa Moncor 2000, una fábrica de perfumería situada en Antequera, con una condición física más frágil que la de un recién nacido. Los médicos le explican que su sistema inmunitario está prácticamente ausente, que padece una trombosis pulmonar que le obliga a inyectarse tratamientos anticoagulantes diariamente y que necesita múltiples vacunas de refuerzo, como si fuera un niño pequeño, para evitar infecciones graves.

A pesar de estas pruebas, la Seguridad Social le ha denegado la incapacidad permanente alegando que le faltan ocho o nueve meses de cotización, requisito que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) exige para las enfermedades comunes no relacionadas con el trabajo. Como consecuencia, la mutua Fremap y su empleador le han comunicado que debe reincorporarse al trabajo, a pesar de que sus tareas consisten en manipular frascos de vidrio y cuchillas, actividades que, según Antonio, podrían desencadenar una hemorragia mortal si su salud se deteriora aún más





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